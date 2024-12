Madagascar: Concert au CCI Ivato - Un après-midi d'élégance musicale avec «Maripeo»

Hier après-midi, le CCI Ivato a vibré au rythme du concert «Maripeo», un événement musical exceptionnel réunissant trois figures emblématiques de la scène malgache : Rija Ramanantoanina, Fanja Andriamanantena et Silo.

Le trio légendaire composé de Rija Ramanantoanina, Fanja Andriamanantena et Silo a transporté son public lors du concert «Mozika Maripeo», qui s'est tenu hier après-midi au CCI Ivato. Prévu à 15 h, l'événement a démarré avec un petit retard, mais l'attente a été vite oubliée une fois les premières notes jouées. De plus, il y avait aussi un temps pluvieux qui empêchait beaucoup de personnes d'être à l'heure. À 15 h 21, les lumières s'éteignent et un souffle mélodique envahit la salle. Silo, fidèle à son style expérimental, ouvre la scène avec la voix de son mélodica, suivi d'un trio émouvant sur le titre «Saingy tiana ve» avec Fanja et Rija.

Une ambiance intimiste s'installe, malgré une salle remplie à un tiers, composée principalement de mélomanes adultes. L'après-midi s'organise en séquences où chacun des artistes brille à tour de rôle. Silo enchaîne les titres phares de son répertoire, tels que «Tsisy fiafarana» et «T'ho anao», mêlant sa voix singulière au souffle vibrant du saxophone de Tsanta et à la trompette de Kaloina, soutenus par la guitare de Josia et le piano de Njaka. Un moment fort survient lorsqu'il interprète «Ma Ma», dédiée à Fanja, qu'il décrit comme une figure maternelle dans sa vie artistique et personnelle.

Complicité

Fanja prend ensuite la scène avec une élégance naturelle, interprétant des titres intemporels comme «Rehefa injay», «Herintaona», et une version poignante de «Ilay tanana», en jouant de son piano. Sa complicité avec Silo éclate dans le duo émouvant «Matoa aho mikalo», avant qu'elle ne cède la place à Rija Ramanantoanina. Rija, avec sa voix profonde et envoûtante, apporte une dimension spirituelle à l'événement. Ses interprétations de «Avy aminao» et «Izy no» rappellent pourquoi il reste une icône de la musique malgache. Des duos avec Silo sur les morceaux «Aleo» et «Jamba» viennent enrichir cette première partie du concert.

La seconde partie du concert laisse place à des solos enchanteurs où chaque artiste explore librement son univers musical. L'apothéose de cette rencontre musicale se concrétise dans un final à trois voix sur «Malahelo ny fo», un titre chargé d'émotion. Pendant deux heures, le jazz, la chanson malgache, et les harmonies délicates ont conquis le coeur des spectateurs. «Maripeo» n'était pas qu'un simple concert, mais une communion musicale, marquée par la virtuosité et l'authenticité de trois géants de la scène malgache.