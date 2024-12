Madagascar: Prix Paritana - Andy Rasoloharivony capture la vie des Mikea

Du 6 décembre au 2 janvier 2025, la Fondation H accueillera l'exposition « Et ils gravèrent le sable », une oeuvre du talentueux photographe et vidéaste Andy Rasoloharivony, vice-lauréat de la 8e édition du Prix Paritana. Ce projet ambitieux offre un regard intime et poétique sur la communauté Mikea, l'une des dernières populations indigènes de Madagascar, confrontée à un exil forcé hors de sa forêt natale. À travers un corpus de photographies et une vidéo immersive, Andy Rasoloharivony capture avec sensibilité des instants de vie empreints de résilience. Ces oeuvres restituent les scènes qu'il a partagées avec cette communauté en transition, désormais installée dans un village où elle tente de s'adapter tout en préservant son identité.

«En choisissant le sable comme métaphore centrale, l'artiste met en lumière l'urgence de conserver une mémoire fragile et éphémère face à l'érosion des traditions. «Graver le sable» reflète non seulement la vulnérabilité des cultures indigènes, mais aussi leur capacité à persister malgré les bouleversements socio-environnementaux», souligne le communiqué de la Fondation H.

Aventure

Au coeur de cette exposition, une vidéo saisissante met en avant le lien profond entre l'humain et la terre, en prenant pour point central la figure féminine. À travers cette oeuvre, Andy Rasoloharivony questionne l'héritage transmis par les femmes Mikea, gardiennes d'une mémoire collective précieuse et fragile, et interroge l'impermanence des paysages et des modes de vie en perpétuelle mutation.

Andy Rasoloharivony, né en 1999 à Fianarantsoa, Madagascar, vit et travaille à Antananarivo. Cet artiste photographe et vidéaste a commencé sa carrière en 2016 lorsqu'il a parcouru à plusieurs reprises la Route Nationale N°7, qui relie la capitale à Toliara. Peu à peu, il a développé une fascination presque méditative pour les paysages arides, voire désertiques, le ramenant à une impression de calme, de sérénité et de retour à soi. En 2017, Andy Rasoloharivony visite un village Mikea, une expérience qui le marque profondément en raison de la richesse de la culture et du mode de vie de ce peuple. En 2024, dans le cadre du Prix Paritana, Andy Rasoloharivony entreprend un voyage solitaire sur la RN7 pour revenir sur ses pas. Ce périple, vécu comme un pèlerinage personnel, le mène au village d'Ankindranoke, où il complète sa quête d'images entamée sept ans plus tôt.