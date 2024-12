Madagascar: Beachvolley/Zone 7 - Madagascar 2 battue en finale

L'équipe féminine composée d'Andry et Momi s'est inclinée en finale devant la paire mahoraise Colette et Molaro. Les vice-champions nationaux, Willot et Nico, se contentent de la troisième place.

Les filles ratent de peu le sacre. La deuxième équipe féminine de Madagascar, composée de Holiarisoa Andriamihasoa et Andréas Momi Ramanintsy du club Squad d'Analamanga, s'est inclinée devant la formation de Mayotte constituée de Colette et Molaro par 1 set à 2 hier après-midi sur la plage du village touristique à Mahajanga.

Cette compétition compte pour le tournoi de la Zone 7, Tour 2nd round. L'équipe vice-championne malgache constituée d'Andry et Momi a ainsi pris sa revanche en demi-finale en écartant la paire championne nationale en titre, Eliema Rahanoliana et Julienne. La troisième place est revenue à ces dernières. Dans l'autre demi-finale, les Mahoraises ont disposé de la troisième équipe malgache constituée de Marina et Ianta. Quatre équipes, dont trois de Madagascar et une de Mayotte, ont été en lice chez les dames.

La finale masculine a été 100% mahoraise. La première formation de Mayotte, composée de William et Xavier, s'est imposée en duel final contre leurs compatriotes Galien et Chancerel par 2 sets à 1.

Pas de finalistes

Aucune équipe de l'île hôte n'a atteint la finale. Les vice-champions de Madagascar, Finition Willot Rakotoarison et Jean Nicolas alias Nico, complètent le podium chez les garçons. Willot et Nico ont défait en match de classement pour la troisième place les Comoriens Iliassa et Alonzo. En demi-finales, le duo champion national en titre, formé de Jean Antonio Ranaivoniaina et Jean Hasina Romaric Rantsoavina, s'est plié devant la formation de William et Xavier. Et dans l'autre demi-finale, Mayotte 2 a éliminé par 2 sets à 0 les Comores 1 composés d'Iliassa et Alonzo. Cette joute zonale a réuni treize équipes de la région océan Indien, en l'occurrence Mayotte, les Comores et le pays hôte, Madagascar.