Madagascar: Dégâts des précipitations - Brève coupure sur la RN6

Le cauchemar d'un cyclone refait surface dans le Nord. Les fortes pluies ont endommagé la déviation récemment installée à Ifasy.

Prévisible. Des voyageurs sur la route nationale 6 (RN6) et leurs marchandises ont été transbordés d'un véhicule à une pirogue, puis à un autre véhicule, au niveau du fleuve d'Ifasy, hier matin, selon Judicaël Assoumany, adjoint au maire de la commune urbaine d'Ambilobe. La route a été coupée au passage à gué aménagé sur ce fleuve, depuis la coupure du pont d'Ifasy, au mois de mars. Une partie de cette voie a été endommagée par la crue du fleuve, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans le Nord de Madagascar ce week-end.

« Deux tronçons de dix mètres sur les cent vingt mètres ont été emportés par l'eau. Mais la route reste praticable. En ce moment, les véhicules de transport en commun et les tout-terrain commencent à circuler, car le niveau de l'eau commence à diminuer. Seuls les poids lourds ne peuvent y circuler, pour le moment », indique une autorité déconcentrée dans la région de Diana. D'autres tronçons de route sur la RN6 ont été temporairement impraticables. Le passage sur des radiers, comme au PK 190 de la RN6, entre Antsohihy et Port Bergé, a été dangereux à cause des crues éclair. « La circulation est revenue à la normale, car le niveau de l'eau a baissé », a indiqué une autorité dans la région de Sofia.

Les quelques dégâts enregistrés au Nord ce week-end ne sont que l'ébauche de ce qui peut se manifester au coeur de la saison des pluies et lors du passage d'un cyclone.

Routes ramollies

La destruction de plusieurs infrastructures routières sur la RN6, comme au mois de mars, risque de se reproduire. Le passage à gué à Ifasy, par exemple, n'est pas une infrastructure résistante.

« Comme il s'agit d'une déviation, c'est une infrastructure provisoire, opérationnelle pendant la saison sèche, notamment. Pendant la saison des pluies, la mise en place d'un bac est en vue », informe une source. Des autorités locales signalent également l'existence de plusieurs routes ramollies par des vols de buses et des infrastructures routières déjà usées sur cet axe.

Le ministère des Travaux publics a anticipé ces coupures de route, en cette saison de pluie. « Avant les pluies, des entreprises vont s'installer sur la RN6 et interviendront rapidement pour effectuer des travaux de réhabilitation en cas de coupure de route, entre Ambondromamy et Ambanja. Pour la route entre Ambanja et Antsiranana, notamment, les digues à Mahavavy et à Ifasy, l'entreprise Colas est déjà sur place pour les entretenir », indique le directeur général de ce ministère, Henri Razafindrianarivo. Il souligne que les travaux de construction de nouveaux ponts sur Mahavavy et Ifasy sont en cours d'étude.

La vigilance fortes pluies en vigueur

Les habitants du Nord de Madagascar doivent appliquer les mesures de vigilance fortes pluies. Météo Madagascar annonce de fortes pluies d'une quantité de 40 à 95 mm dans les régions de Sofia et de Diana, ce jour. La vigilance est levée sur les Hautes terres centrales. L'atmosphère serait localement favorable aux averses orageuses sur la partie Ouest de l'île.