Angola: Le Président Joe Biden entame lundi une visite officielle au pays

Luanda — Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Joe Biden, entame lundi, une visite de trois jours en Angola, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale.

La visite du Président américain reconnaît le rôle de l'Angola en tant que leader régional et réaffirmera la véritable transformation des relations entre les Etats-Unis d'Amérique et la République d'Angola.

Les deux pays travaillent ensemble pour relever des défis urgents et cruciaux, tels que l'amélioration des infrastructures en Afrique et l'augmentation des opportunités économiques et du développement durable sur le continent.

L'expansion des technologies et de la coopération scientifique, le renforcement de la paix et de la sécurité et le renforcement de la sécurité alimentaire sont également d'autres priorités définies par les deux pays dans leur relation stratégique.

Cette visite permettra aux deux pays d'évaluer l'efficacité des accords existants et de planifier de nouveaux domaines d'investissement, en impliquant surtout le secteur privé.

Au cours de cette visite de trois jours, le point culminant sera une réunion avec le Chef de l'État angolais João Lourenço le premier jour, afin de discuter de la stratégie future des relations de coopération bilatérale.

Le programme de Joe Biden en Angola prévoit aussi une visite du corridor de Lobito dans la province de Benguela.

Le rapprochement avec les Américains a fait de l'Angola le troisième créancier des États-Unis, avec une dette qui a augmenté de 223 % au cours des sept dernières années.

Relations entre l'Angola et les États-Unis

L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont établi des relations diplomatiques officielles en 1993. Le secteur de l'énergie est au centre des relations économiques entre les deux pays.

L'Ex-ImBank américaine dispose d'une ligne de crédit pour soutenir les exportations américaines vers l'Angola.

La Chambre de commerce américano-angolaise se consacre à la promotion du commerce et des investissements entre les deux pays.

Lutte contre la corruption

Les États-Unis soutiennent l'Angola dans la lutte contre la corruption à travers diverses initiatives, notamment le programme du département du Trésor, lancé en mars 2019, visant à améliorer la capacité du pays à mettre en oeuvre le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme