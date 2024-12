Ile Maurice: Issa Asgarally devient membre de l'Académie de La Réunion

C'est acté. Issa Asgarally, auteur et linguiste, est membre de l'Académie de La Réunion. Nous reproduisons ici sa réaction à cette distinction : «Je suis très honoré de faire partie de l'Académie de La Réunion. On m'avait demandé de présenter ma candidature et on m'a annoncé le 19 novembre qu'elle a été acceptée par le Bureau présidé par Christian Landry.

Je me réjouis de retrouver des amis au sein de l'Académie de La Réunion. Ce sont Gilbert Aubry, poète et ancien évêque de La Réunion, Raoul Lucas et Mario Serviable.

L'Académie de La Réunion n'est pas une simple institution honorifique. Elle est extrêmement active, elle publie régulièrement un Bulletin et une Lettre. Et elle organise des journées d'études.

On m'a demandé mon accord pour que ma plateforme Internet issaasgarally.com soit reliée en janvier au site de l'Académie. On me demande également de leur faire part de «mon actualité» comme de toute actualité littéraire ou académique de Maurice susceptible d'intéresser un public «extérieur» que la Lettre relaiera à ses différentes parutions (trimestrielles).

Pour la Lettre No. 7, qui paraîtra en décembre, une rubrique intitulée Fenêtre sur l'Indianocéanie sera consacrée à Maurice. On m'invite à faire des propositions d'articles (inédits) pour le Bulletin annuel de l'Académie. Raoul Lucas me dit qu'ils seraient heureux si je pouvais faire un texte sur la production littéraire mauricienne actuelle : l'idée serait de la faire connaître dans ses caractéristiques et dynamiques ou encore de montrer ses liens (et apports) à la Francophonie.»