Tunisie: Sofiane Tekaya - Redonner vie à la piscine romaine, au Borj de Gafsa et à Dar Loungo

Sofiane Tekaya, ministre du Tourisme, s'est rendu aujourd'hui à Gafsa pour examiner l'état actuel de son circuit touristique et mettre en oeuvre une stratégie de valorisation du patrimoine local.

Cette démarche s'inscrit dans un projet ambitieux de réintégration de trois sites emblématiques - la piscine romaine, le Borj de Gafsa, et Dar Loungo - dans un circuit renouvelé, au service du tourisme culturel et durable.

Chaque site, riche de son histoire et de sa valeur symbolique, porte l'espoir d'une renaissance touristique pour cette ville du sud tunisien. Leur remise en état et leur promotion visent à positionner Gafsa comme une destination incontournable, en conjuguant préservation du patrimoine et attractivité touristique.

La piscine romaine, située dans le musée de Gafsa, témoigne de l'ingénierie remarquable de l'époque romaine. Ce vestige unique nécessite des travaux d'entretien pour redevenir un pôle d'attraction incontournable.

Le Borj de Gafsa, ancienne forteresse en pierre, rappelle quant à lui l'histoire militaire et stratégique de la région. Sa restauration et son intégration au circuit touristique sont considérées comme des priorités.

Finalement et non moins important, Dar Loungo, maison traditionnelle au charme authentique, incarne l'architecture locale et offre une immersion dans le patrimoine vivant de la ville.

Le ministre a insisté sur l'importance de faire renaître ce circuit en mettant en avant sa valeur culturelle et en l'intégrant dans une stratégie de tourisme durable, qui comprend la lutte contre la pollution et la création d'un programme spécifique de promotion. Gafsa doit, selon lui, devenir une destination attractive pour les Tunisiens et les visiteurs du monde entier, en s'appuyant sur un tourisme culturel et durable.

Et en revitalisant son patrimoine unique, la ville aspire à devenir un modèle de préservation et de mise en valeur durable du patrimoine, tout en stimulant l'économie locale.