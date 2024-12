Tunisie: Inauguration du Hub Design Gafsa - Un modèle de collaboration entre artisans, designers et chercheurs

Le 2 décembre 2024, le Hub Design Gafsa a officiellement ouvert ses portes, offrant une nouvelle impulsion à l'artisanat tunisien. La cérémonie s'est tenue en présence de Sofiane Tekaya, ministre du Tourisme, de Marco Stella, Chef de la section économique à la délégation de l'Union européenne en Tunisie, d'Alessia Tribuiani, Responsable Développement Économique à l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement, de Riadh Lahmari, Directeur de l'investissement à l'Office National de l'Artisanat Tunisien et de Lassaad Ben Hassine, représentant de l'ONUDI en Tunisie.

Situé au sein de la délégation de l'Office national de l'artisanat tunisien (ONAT) à Gafsa, ce centre de 600 m² représente une plateforme dynamique dédiée à la formation, la création et l'innovation. "Conçu pour soutenir les artisans, designers, étudiants et jeunes entrepreneurs du secteur des industries culturelles, le Hub se distingue par une offre variée et moderne", a indiqué Riadh Lahmari.

Le Hub Design Gafsa comprend une salle de conférence, un fablab, un espace de coworking, une salle de formation, un atelier artisanal et une zone d'exposition. "Ces infrastructures, aménagées grâce au soutien du projet Creative Tunisia, offrent un cadre propice à la créativité et à l'échange. Les artisans bénéficient de services diversifiés, allant du prototypage au marketing, en passant par des formations spécialisées", a-t-il encore précisé.

Des activités régulières, telles que des workshops, séminaires et conférences, sont prévues pour encourager la collaboration entre créateurs et experts du secteur. Ce lieu vise également à établir des partenariats avec des écoles d'art et de design, ouvrant ainsi la voie à des programmes d'incubation pour les jeunes talents.

Allier tradition et modernité

Pour sa part, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a souligné l'importance de ce projet pour l'avenir de l'artisanat tunisien. "Ce Hub représente bien plus qu'un espace de création. Il incarne une vision ambitieuse qui place l'innovation et la créativité au coeur du développement des métiers d'art en Tunisie", a-t-il déclaré.

Mettant en avant la collaboration entre artisans, designers, chercheurs et étudiants, il a insisté sur la nécessité d'unir tradition et modernité. "Ce centre se veut un phare rassemblant talents et savoir-faire, tout en valorisant notre riche patrimoine culturel. Il s'agit d'une plateforme clé pour transformer les idées en réalisations concrètes, générant ainsi une valeur économique et sociale".

Ce réseau compte déjà cinq centres similaires à Nabeul, Sidi Bou Said, Denden, Mahdia et Gabès. Un septième centre est prévu pour janvier 2025 dans le gouvernorat de Kasserine, renforçant ainsi la couverture nationale.

"En janvier 2025, un nouveau centre verra également le jour dans le gouvernorat de Kasserine, une région reconnue pour la richesse de ses savoir-faire artisanaux. Ces plateformes ont pour ambition de conjuguer authenticité et innovation, en alliant les techniques traditionnelles aux technologies modernes. L'objectif est de renforcer les chaînes de valeur, tout en conférant une dimension contemporaine aux produits artisanaux, sans compromettre leur essence culturelle", a encore précisé le ministre, tout en ajoutant que chaque centre vise à conjuguer authenticité et innovation, permettant au secteur artisanal de s'adapter aux exigences des marchés internationaux tout en préservant son essence culturelle.

Au-delà de l'artisanat, le Hub Design Gafsa incarne un moteur de développement régional. En favorisant l'emploi des jeunes et des femmes, il contribue à une croissance inclusive et durable. Le ministre a dans ce cadre réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir ce secteur clé : "L'artisanat est bien plus qu'un métier manuel. Il reflète notre identité et notre histoire, et il est essentiel de le protéger tout en le modernisant pour les générations futures".

Valorisation du patrimoine local

Le choix de Gafsa pour accueillir ce Hub n'est pas anodin. La région, riche en traditions artisanales, est célèbre pour son savoir-faire en tissage manuel. Le centre rend également hommage à feu Hmida Wahada, maître tisserand et pionnier de la tapisserie murale, dont l'héritage continue d'inspirer les nouvelles générations.

"Grâce à cette initiative, Gafsa aspire à devenir un modèle pour le développement des industries traditionnelles, renforçant la compétitivité de ses produits sur les marchés globaux tout en mettant en lumière ses monuments historiques et son patrimoine unique", a, de son côté, précisé Lassaad Ben Hassine.

Il a ajouté que l'avenir du Hub Design Gafsa s'annonce prometteur. Avec l'appui de partenaires nationaux et internationaux, cet espace s'impose comme un modèle d'innovation et de préservation, combinant héritage et technologies modernes pour dynamiser l'artisanat tunisien.