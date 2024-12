Port-Soudan — Le Mouvement des Forces de Libération du Soudan dirigé par Abdallah Yahya a confirmé que l'apparition de mercenaires colombiens dans les rangs de la milice - Forces de Soutien Rapide (FSR) dans les batailles du Darfour est un développement dangereux et laisse présager des répercussions négatives sur la paix et la sécurité internationale, notant que cette affaire est considérée comme une activité terroriste de grande envergure et transcontinentale.

Le leader du mouvement, Yazid Dafallah, a déclaré à la SUNA que ces actions affecteront grandement la paix et la sécurité dans la région africaine, et que cela indique la tendance de certaines grandes puissances à ramener l'ère du colonialisme dans la région avec ce nouveau style de guerre.

Yazid a expliqué que le gouvernement du Soudan, depuis le début de la guerre, a soumis des documents et des plaintes aux Nations Unies, et qu'il est devenu clair que la milice rebelle FSR a utilisé un grand nombre de mercenaires provenant de pays africains et arabes, ainsi que de la région européenne et du continent américain. Il a déclaré que la mission soudanaise auprès des Nations Unies, dirigée par l'ambassadeur Al-Harith, a continué de fournir des preuves à la lumière du silence et de l'inaction de la communauté internationale.

Yazid a ajouté : « Récemment, le dossier des mercenaires s'est développé avec l'émergence de mercenaires de Colombie, de France et d'Espagne, qui ont été confrontés aux forces armées et aux forces conjointes au cours de la période récente », soulignant que ces nationalités et d'autres possèdent des documents en possession des forces conjointes et des forces armées, notant que cela confirme l'ampleur de la conspiration régionale et internationale contre le Soudan, soulignant que cette guerre est classée comme une agression internationale menée à travers une milice terroriste.