Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit le président de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a rencontre dimanche Dr Ismail Abdel Ghaffar président de l'Académie Arabe des Sciences, de la Technologie et des Transports Maritimes, et sa délégation qui l'accompagne.

La réunion a discuté des relations entre le Soudan et l'Académie et du rôle qu'elle peut jouer dans la formation et la qualification des cadres nationaux de divers ministères, à travers la présidence de l'Académie à Alexandrie ou sa branche à Port-Soudan.

Le président de l'académie a fourni une brève explication de l'académie et des programmes qu'elle propose à travers son intérêt pour la technologie, la jeunesse, la programmation, l'intelligence artificielle et la conception de cours spécialisés en formation et qualification pour les domaines souhaités par le Soudan.

Le ministre a apprécié le rôle de l'Académie, en tant que l'un des tributaires de l'action arabe commune, et les services et installations qu'elle fournit au Soudan, notamment dans le domaine de l'éducation et du renforcement des capacités, et a promis de surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée et de la soutenir. à travers les réunions de la Ligue arabe.