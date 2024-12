Tunisie: Les montres connectées pour enfants - Futur cool ou gadget superflu ?

Dans la révolution technologique qui s'invite partout, les enfants s'y mettent aussi et les montres connectées pour les plus jeunes fleurissent sur le marché, mêlant GPS intégré, appels simplifiés et jeux éducatifs. Mais au-delà de leurs promesses futuristes, leur utilité est-elle avérée ? Verdict de notre rédaction

Les montres connectées pour enfants, comme la Xplora X5 Play ou la Garmin Bounce, revendiquent bien plus qu'un rôle d'accessoire mode. En effet, avec leur GPS intégré, elles permettent aux parents de localiser leur enfant en temps réel via une application mobile, de quoi rassurer les parents anxieux lors des sorties au parc, les trajets scolaires ou les escapades entre enfants.

Certaines, comme la Xplora, vont encore plus loin avec des « zones de sécurité » : les parents définissent un périmètre, et une alerte est envoyée si l'enfant en sort. « Cela m'a permis de lâcher prise un peu plus facilement quand mon fils a commencé à se rendre seul jusqu'à l'école », témoigne Julie, mère d'un garçon de 8 ans à Lyon.

Rien ne remplace un parent vigilant

Mais ces fonctionnalités ont leurs limites : si l'enfant oublie de recharger la montre, ou pire, de la porter, tout le système s'effondre. Morale de l'histoire : un GPS, aussi avancé soit-il, ne peut remplacer une vigilance parentale.

Par ailleurs, ces montres ne s'arrêtent pas à la géolocalisation puisque beaucoup offrent la possibilité de passer des appels ou d'envoyer des messages vocaux, mais uniquement à une liste restreinte de contacts validés par les parents. Pas de réseaux sociaux, pas d'accès à internet, bref, des montres taillées sur mesure pour les enfants trop jeunes pour un smartphone.

« C'est une excellente alternative pour ma fille de 7 ans. Elle peut m'appeler si elle a un problème, et je sais qu'elle n'est pas exposée aux dangers d'un téléphone classique», nous dit Anissa, une maman soucieuse de la sécurité, mais aussi du bien-être numérique de son fils.

Les fabricants savent aussi séduire les enfants avec des fonctionnalités plus légères. Ainsi, la VTech Kidizoom Smartwatch, par exemple, regorge de mini-jeux éducatifs: puzzles, défis mathématiques, jeux d'aventure...un petit laboratoire d'apprentissage au poignet, mais aussi, malheureusement, parfois une distraction.

Et la sécurité des données

dans tout cela ?

Mais une question essentielle persiste : qu'advient-il des données collectées par ces montres? Certaines ont été épinglées pour leurs failles de sécurité, exposant potentiellement les informations personnelles des enfants à des tiers malintentionnés.

Un rapport de l'organisation norvégienne Forbrukerrådet pointait du doigt plusieurs modèles vendus en Europe, accusés d'envoyer les données GPS vers des serveurs non sécurisés. Face à ces risques, il est crucial pour les parents de choisir des marques réputées et d'exiger des certifications de sécurité.

Alors ? Futur Cool ou Gadget Inutile ? Chaque famille, en fonction de l'âge de l'enfant et de ses attentes, apportera une réponse différente à cette question. Êtes-vous prêt à succomber à cette nouvelle tendance high-tech ?

Fatma, maman de deux adolescentes, n'est pas franchement séduite par les promesses des montres connectées. « Je veux qu'elle vive sa vie comme je l'ai vécue », nous confie-t-elle, en insistant sur l'importance de la confiance mutuelle : « Un téléphone, c'est pour me parler quand elle a besoin de moi ou que j'ai besoin d'elle, et la confiance entre nous me suffit».

Cependant, notre interlocutrice est intéressée par les outils qui bloquent le téléphone lorsque l'une de ses filles « dépasse une certaine durée d'utilisation ».

De son côté, Anis, un père très occupé par ses responsabilités professionnelles, est complétement conquis. Papa d'Islem, un garçon de 8 ans, il apprécie particulièrement la tranquillité d'esprit que ces gadgets lui procurent. Pour Anis, les risques liés aux nouvelles technologies ne sont pas une source d'angoisse. « On ne peut pas aller contre le progrès », déclare-t-il, en affirmant mettre un point d'honneur à éduquer son fils au numérique pour le prémunir contre les risques.