Tunisie: Coaching - Société moderne: jamais sans mon coach

De nos jours, nous vivons dans un rythme systémique si prenant et stressant. On oublie vite les choses. On s'énerve rapidement et très facilement. On culpabilise vite de tout et de rien. On accuse l'autre de notre souffrance. Nuque et épaules toujours tendues. Frustrés, accablés par le jour qui ne suffit plus à faire le nécessaire...

On tombe ainsi et malheureusement dans le manque de sommeil, la colère, la pression et les maladies surtout auto-immunes. C'est malheureux ! Avant, il y avait les gurus, les moines, les guides spirituels pour aider à gérer la douleur, comprendre le mécanisme et apprendre à fonctionner autrement. Aujourd'hui, le coach est là justement pour nous aider, conseiller, diriger, corriger, encadrer, mettre sur les rails et, bien évidemment, contrôler et suivre jusqu'à rétablissement.

Avez-vous pensé à avoir un coach de vie ? Si vous en avez déjà un, est-il semblable à ce qui va être dit ? Voyons voir si vous êtes entre de bonnes mains

Un vrai coach est Un accompagnateur psychologique

Il a le sens de l'écoute attentive. Il est sensible à la psychologie de son coaché, empathique, compatissant et illuminé pour aider à dépasser le mal. D'ailleurs, le « coaché » n'est pas un client (le mot est commercial), ni un patient ( c'est réservé aux médecins) et le coach n'est pas médecin. Une personne en besoin est censée aller voir un coach pour apprendre de nouvelles techniques lui permettant de mieux être et mieux vivre.

Un chirurgien émotionnel

Le coach a intérêt à avoir ses outils pour pénétrer le monde inconnu des émotions de son coaché, avec ce dernier, doucement, intelligemment, avec vigilance, bienveillance et professionnalisme. Une stratégie basée sur le bon questionnement efficace et profond pour scruter les profondeurs, comprendre la cause du problème et savoir l'extirper de la racine.

Ton coach est ton confident

Le coach est appelé à la discrétion, à la compréhension, au respect de tout ce que son coaché lui confie sans jugement ni subjectivité. La confiance mutuelle est un grand fondement à partir duquel le coaché décide le changement.

Un consultant, un conseiller

Le coach est celui à qui on demande conseil, il doit être normalement capable non seulement de comprendre son coaché, relever ses besoins émotionnels manquants, définir la thérapie adéquate, sa durée, ses protocoles ; mais aussi ramener le coaché à trouver ses propres réponses en lui-même, en toute confiance et assurance.

En conclusion, dans une vie où le livre cède la place à l'écran, la paix au stress, le manuel à l'IA (intelligence artificielle), le jeu à l'enjeu (= problème) ; on est devenu, hommes, femmes, enfants, en manque de repères de bien-être : cris, affolement, désarroi, colère, haine, torts, etc. Soyons conscients du besoin d'être heureux, calmes et en lâcher-prise et apprenons à valoriser et prioriser notre intérieur en choisissant le Bon Coach Accompagnateur.