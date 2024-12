Afrique: Un vent nouveau dans la coopération stratégique entre les États-Unis et le continent

Luanda — La visite du Président Joe Biden en Angola, qui débute ce lundi, a le double objectif d'approfondir les relations de coopération bilatérale entre les deux pays et de confirmer l'engagement continu dans le partenariat avec le continent africain.

Cette idée est soutenue dans la dernière déclaration de la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, selon laquelle la visite « souligne l'engagement continu des États-Unis envers leurs partenaires africains et démontre une collaboration pour résoudre les défis communs ».

Récemment, la banque américaine EXIM a autorisé 1,6 milliard de dollars de transactions soutenant les exportations américaines vers l'Afrique, dont plus de 1,2 milliard de dollars en soutien au partenariat.

Ces autorisations comprenaient un soutien aux exportations américaines de projets solaires et d'infrastructures de ponts en Angola, ainsi que d'avions commerciaux pour l'Éthiopie.

Toujours dans le cadre de ces autorisations, l'exposition de l'EXIM en Afrique subsaharienne a atteint un niveau record d'environ huit milliards de dollars.

À un niveau plus global, la coopération entre les États-Unis et l'Afrique a fait des progrès significatifs au cours des trois dernières années, avec l'identification de domaines d'investissement prioritaires, qui visent à industrialiser le « continent berceau ».

Depuis 2022, l'administration américaine annonce de nouveaux montages financiers pour l'Afrique, investissant massivement dans les segments des énergies renouvelables, des transports et des télécommunications.

A l'époque, l'Afrique avait exprimé le souhait de partager cinq priorités de son agenda avec les États-Unis, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme.

La priorité du partenariat concerne également le maintien de la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme à l'échelle mondiale.

L'Afrique souhaite que sa lutte contre le terrorisme fasse partie intégrante de la lutte mondiale de l'ONU, car ce fléau constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales.

Les États africains espéraient une forte implication de Washington sur cette question vitale, afin que le Conseil de sécurité (CS) de l'ONU puisse placer la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique dans le même cadre de mécanismes de sécurité collective que la Charte des Nations Unies.

À cet égard, les dirigeants africains ont salué la décision du Président Joe Biden de soutenir la participation de l'Afrique en tant que membre permanent du groupe du G20 et du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le deuxième axe du partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Afrique concerne le changement climatique, les crises sanitaires et le droit au retrait spécial ou à la suspension des dettes contractées par les États africains envers les créanciers internationaux.

Remise de dette et infrastructures

En ce sens, les dirigeants africains ont demandé une action de solidarité internationale sur la question de l'annulation de la dette, afin d'assurer les efforts de résilience et la relance des économies africaines.

À l'époque, le Président américain avait annoncé que son pays menait un effort mondial visant à parvenir à des accords équitables garantissant l'allégement de la dette.

« Nous demandons au Congrès d'accorder un crédit de 21 milliards de dollars au Fonds monétaire international (FMI), afin de fournir l'accès nécessaire au financement aux pays à revenu faible et intermédiaire », avait alors déclaré Biden.

Dans le cadre du partenariat stratégique avec les États-Unis, l'Afrique a également demandé une plus grande implication de l'Amérique du Nord dans la construction d'infrastructures, telles que des routes, des chemins de fer, des centrales électriques et des infrastructures numériques.

Le continent a besoin d'au moins 96 milliards de dollars d'ici 2030 pour financer ses besoins. C'est pourquoi elle exige une transition équitable à des conditions compétitives pour avoir un accès universel à l'électricité.

Le manque de ce produit touche plus de 600 millions d'Africains.

Un autre pilier de la nouvelle coopération est de gagner la bataille pour la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi les dirigeants du continent ont demandé aux États-Unis d'adopter des mesures urgentes pour faciliter l'accès aux engrais et autres produits agricoles.

L'Afrique a également appelé à la levée des sanctions financières et de voyages imposées par les États-Unis il y a plusieurs décennies contre l'élite politique, militaire et économique du Zimbabwe, ainsi que contre les entreprises liées à cet État.

Plus d'investissements

L'administration américaine s'est engagée à élargir les opportunités économiques en Afrique, en s'appuyant notamment sur la participation directe du secteur privé américain.

Le Président Joe Biden a annoncé plus de 15 milliards de dollars de nouveaux contrats, en plus de garantir aux partenaires africains de travailler ensemble avec le Congrès de leur pays, afin d'investir plus de 350 millions de dollars dans une nouvelle initiative de transformation numérique avec l'Afrique.

La nécessité de mettre fin à ce qu'elle considère comme « des accords commerciaux opaques et coercitifs, des projets destructeurs pour l'environnement et mal construits qui importent ou abusent des travailleurs, encouragent la corruption et accablent les pays d'une dette incontrôlable » était un autre aspect abordé par le gouvernement américain et les dirigeants africains.

La partie américaine s'est engagée à proposer "une approche différente", avec des investissements transparents, de haute qualité et durables pour la planète, capable de responsabiliser les communautés locales et de respecter les droits des peuples autochtones.

Joe Biden a promis aux dirigeants africains des investissements massifs sur le continent, dans les domaines prioritaires, sans toutefois manquer d'alerter sur la nécessité d'un engagement fort des dirigeants africains sur les questions de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance.

Le début de la création d'une des plus grandes zones de libre-échange au monde en Afrique, qui représente un marché de 1,3 milliard de personnes, est pour Biden un « marché global », totalisant 3,4 milliards de dollars.

"Avec le nouveau mémorandum, nous ferons les choses correctement, en garantissant la protection des travailleurs, tant en Afrique qu'aux États-Unis", a-t-il souligné.

En effet, le Président américain a identifié cinq domaines prioritaires qui devraient marquer la nouvelle ère de coopération stratégique, tels que le soutien au développement des infrastructures et des transports, l'innovation et l'entrepreneuriat, l'amélioration des soins de santé, la protection contre les menaces informatiques et la révolution numérique.

Par ailleurs, au cours de l'année écoulée, l'administration américaine a accéléré les échanges de haut niveau, en dirigeant un rythme de visites sans précédent sur le continent, avec 17 bureaux et dirigeants de départements et agences du gouvernement américain visitant 26 pays d'Afrique.

En 2023, les États-Unis ont soutenu et contribué à la conclusion de 547 nouveaux accords d'une valeur totale estimée à 14,2 milliards de dollars en nouveaux échanges commerciaux et investissements bilatéraux entre les Américains et les pays africains.

Cet investissement représente une augmentation de près de 60 % du nombre et de la valeur des transactions conclues en 2022.