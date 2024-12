Ethiopie: Le pays et l'Arabie saoudite se sont engagé à renforcer leur coopération à un niveau supérieur dans divers secteurs

Addis Abeba — L'Éthiopie et l'Arabie saoudite se sont engagées à élever leur coopération dans divers secteurs à un niveau supérieur et à collaborer efficacement sur les questions bilatérales et internationales pour un bénéfice mutuel.

Les responsables des deux pays ont tenu des consultations politiques à Riyad ce dimanche, selon le ministère des affaires étrangères. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganu Arga et le vice-ministre des affaires étrangères de l'Arabie saoudite, Walid Abdulkarim Al-Khuraiji ont dirigé les consultations.

Les deux parties ont convenu d'élever leur coopération dans divers secteurs à un niveau supérieur et de collaborer efficacement sur les questions bilatérales et internationales pour assurer un bénéfice mutuel. A l'occasion, les deux parties ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales et de travailler ensemble pour accélérer la mise en oeuvre des projets d'accords.