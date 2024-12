Ethiopie: Le pays va célébrer le 80e anniversaire de la Convention de Chicago au niveau continental

Addis Abeba — L'Éthiopie, en vue de devenir la plaque tournante de l'aviation africaine, célébrera le 80e anniversaire de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale au niveau continental, selon le ministère des Transports et de la Logistique.

Le 80e anniversaire sera célébré sous le thème « Ciel sûr, avenir durable OACI80 » du 9 au 12 décembre 2024, a-t-on appris.

Lors d'une conférence de presse avec les journalistes aujourd'hui, le ministre d'État des Transports et de la Logistique, Dhenge Boru, a dévoilé que l'Éthiopie figure parmi les premiers pays africains dans le secteur de l'aviation et aspirait à exceller davantage.

Il a ajouté que l'événement réunirait des experts mondiaux et continentaux, des entreprises et des parties prenantes du secteur.

L'Éthiopie faisait partie des trois pays africains signataires de la convention de Chicago, a déclaré Dhenge, et a ajouté que le groupe Ethiopian Airlines avait prouvé son rôle inestimable dans la connexion de l'Afrique en fournissant un transport aérien sûr et fiable.

Le ministre d'État a souligné que l'événement jouera un rôle primordial dans l'échange d'expériences et de technologies, ainsi que dans l'accélération de l'aspiration du pays à devenir le centre de l'aviation en Afrique.

Il a souligné que l'Autorité de l'aviation civile éthiopienne travaille sur une nouvelle vision pour devenir le centre d'aviation préféré et leader en Afrique d'ici 2035.

Selon lui, des tables rondes sont prévues dans le cadre de l'événement continental, qui présentera les nouvelles technologies de l'industrie aéronautique.

Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile éthiopienne, Getachew Mengiste, a déclaré que l'Éthiopie a conclu des accords bilatéraux d'aviation avec 114 pays et que la destination mondiale des vols d'Ethiopian Airlines a atteint 141.

L'autorité, conformément à ses pouvoirs et à ses devoirs, a certifié des pilotes et des techniciens de l'aviation, a déclaré Getachew, et a ajouté que l'aviation a certifié plus de 6 000 pilotes et plus de 8 000 techniciens à ce jour.

Selon le directeur général, Ethiopian Airlines transporte environ 17 millions de passagers et 750 000 tonnes de fret par an.