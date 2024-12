Ethiopie: IFSS a été lancé pour promouvoir les produits forestiers certifiés du pays sur les marchés mondiaux

Addis Abeba — Le Forest Stewardship Council (FSC) a officiellement lancé aujourd'hui la norme provisoire de gestion forestière (IFSS) pour l'Éthiopie afin d'accéder aux marchés mondiaux des produits forestiers certifiés.

La norme vise à renforcer le secteur forestier éthiopien, à faciliter l'accès aux marchés de niche mondiaux pour les produits forestiers certifiés et à valoriser les services écosystémiques vérifiés tels que le carbone, l'eau, la biodiversité, les loisirs et les avantages culturels.

S'exprimant lors du lancement, Kebede Yimam, directeur général du développement forestier éthiopien, a souligné l'importance de cette étape importante.

La norme permet aux entreprises, aux gouvernements et aux gestionnaires forestiers d'accéder et de partager des données sur l'impact de leurs activités de gestion forestière dans les forêts certifiées FSC. Le conseil est un organisme responsable qui promeut la gestion forestière par la certification et renforce la conservation de la riche biodiversité du pays.

Kebede a indiqué que la norme sera testée sur 1 000 hectares de forêts de bambous dans le district d'Adiyo, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, un projet initié par l'Organisation internationale du bambou et du rotin (INBAR) et Ethiopian Forestry Development.

La certification FSC garantit une gestion durable des forêts pour les produits ligneux et non ligneux tout en renforçant la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a souligné le directeur général. La compréhension de ces chaînes d'approvisionnement est essentielle pour renforcer la participation de l'Éthiopie aux marchés mondiaux des produits forestiers, a-t-il noté.

Le directeur général a également ajouté : « En nous dotant des connaissances et des outils nécessaires, nous pouvons garantir que nos produits répondent aux normes internationales, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités et à de nouveaux partenariats sur la scène mondiale. »

Annah Agasha, coordinatrice du FSC pour l'Afrique de l'Est, a décrit le lancement comme une réalisation monumentale, reflétant des années de collaboration et une vision commune. Elle a réitéré l'engagement du FSC pour l'Afrique de l'Est à soutenir le gouvernement éthiopien, les communautés et les partenaires dans la mise en oeuvre de la norme dans les secteurs concernés.

En adhérant à la norme, les petits exploitants et les communautés peuvent maximiser les avantages des forêts qu'ils gèrent.

La certification FSC est également conforme au Règlement de l'Union européenne sur les produits sans déforestation (EUDR), qui exige que les entreprises s'assurent que leurs produits ne sont pas liés à la déforestation ou à la dégradation des forêts.