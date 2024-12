Congo-Kinshasa: Pour une Constitution écrite entièrement au Congo et par les Congolais - « Génération Fatshi Asbl » adhère à la thèse de Félix Tshisekedi !

Eu égard aux limites apparentes de l'actuelle Constitution en vigueur en RD. Congo, "entravant parfois la mise en oeuvre effective des réformes nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple congolais", la « Génération Fasthi Asbl », apporte son soutien à la thèse de son changement intégral tel que proposé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, lors de ses tournées à l'Est du pays (Lubumbashi, Kalemie, Isiro).

Pour cette structure, cette démarche témoigne de votre volonté de répondre aux défis actuels tout en consolidant les fondements de notre Etat. « Cette démarche va constituer une première occasion dans l'histoire de notre pays, afin que notre nation ait une constitution écrite entièrement au Congo et surtout par des congolais. C'est-à-dire, une constitution élaborée par un parlement légitime, soumise par voie référendaire à un peuple éveillé, conscient et soucieux de son avenir et existence comme peuple, et enfin promulguée par un Président de la République légitimement élu par ce même peuple », lit-on dans leur Mémorandum adressé au Chef de l'Etat.

Dans la foulée, cette Asblrécuse toute déclaration immonde "de certains politiciens crasseux, travailleurs de l'Occident, qui n'ont qu'une seule mission, celle de perpétuer le règne dominateur de groupe minoritaire impériales dans notre pays". Pour eux, de cette manière, ces acteurs politiques "instrumentalisent les paisibles citoyens congolais contre cette magnifique initiative dont les résultats escomptés concernent le développement et l'émergence de notre pays. Plutôt, la protection des intérêts de leurs maîtres impérialistes".

En conclusion de leur Mémo, ils préconisent à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont réitéré leur soutien indéfectible, de demeurer droit dans sa politique de reconquérir l'intégrité territoriale de notre pays et de redorer l'honneur de son peuple et lui promettent de jouer l'avant-garde contre les groupes de mafieux. Et ce, en appelant les Congolais à ne pas céder aux mauvaises campagnes des impérialistes par leurs pions locaux, ne jurant qu'à lui ôter son développement et sa paix, ainsi que sa dignité.