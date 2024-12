Congo-Brazzaville: Emulation scolaire - Les quatorze meilleurs élèves de Brazzaville récompensés

La fondation Privat-Frédéric-Ndeké a remis, le 30 novembre, des récompenses aux quatorze meilleurs élèves de Brazzaville des cours préparatoires à ceux ayant obtenu leurs examens d'Etat au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Les heureux récipiendaires ont été primés à l'occasion de la 2e édition de l'émulation scolaire organisée en présence du préfet de Brazzaville, Pierre Cébert Ibocko-Onanga. Ces derniers ont obtenu des moyennes allant de 9,33 à 17, 94 au niveau du département scolaire de Brazzaville. Ils ont, entre autres, reçu des kits scolaires, diplômes d'honneur et ordinateurs pour les meilleurs élèves admis au brevet d'études du premier cycle et au baccalauréat.

« Nous remercions le président de la fondation Privat-Frédéric-Ndeké de nous avoir honorés ce jour. En effet, cette distinction est une bonne chose, elle nous encourage à fournir plus d'efforts pour cette année 2024-2025 afin de bénéficier encore de son attention. Nous vous rassurons que nous redoublions nos efforts pour être meilleurs », a souligné le représentant des lauréats.

Le directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Alain Claude Dangouama, a salué l'élan de solidarité de la fondation Privat- Frédéric-Ndeké consistant à gratifier les meilleurs élèves ainsi que les candidats aux examens d'Etat. « Partager peut paraître un geste banal et anodin. Mais partager des kits scolaires aux meilleurs élèves des cours préparatoires à ceux ayant obtenu leurs examens d'Etat devant témoins est une contribution à la formation des citoyens de type nouveau qui auront à bannir la haine, l'intolérance, l'injustice. Les citoyens de type nouveau qui n'auront à coeur que l'amour de notre pays, un seul et indivisible », a-t-il indiqué.

Selon lui, à travers ce rituel, cette organisation non gouvernementale suscite l'envie auprès d'autres élèves à redoubler d'efforts afin d'être parmi les meilleurs. C'est aussi une façon de cultiver le savoir sans le vouloir, l'amour du prochain et le vivre ensemble. « Aux parents des lauréats, la scolarisation de nos enfants est l'affaire de tous. Il vous appartient de leur apporter l'attention et le suivi nécessaire à la réussite scolaire, gage du décollage économique de notre pays. Quant aux lauréats, je vous demande d'être assidus et attentifs en classe afin d'avoir toujours de meilleurs résultats », a-t-il conseillé.

Le président de la fondation éponyme, de son côté, a assuré la direction départementale de l'Enseignement général de Brazzaville et les lauréats de sa disponibilité à accompagner les meilleurs. « Vous pouvez compter sur notre fondation pour essayer d'apporter notre modeste contribution. La fondation Privat-Frédéric-Ndeké ne joue que sa partition parce que l'Etat, seul, ne pourra pas faire face à tous les problèmes auxquels est confronté notre système éducation. Pour l'année scolaire et académique 2024-2025, vous êtes nos élèves, vous êtes nos étudiants », a réitéré Privat Frédéric Ndeké.

Lancées depuis plus d'une décennie dans l'arrondissement 6, Talangaï, les émulations scolaires de la fondation Privat-Frédéric-Ndeké se sont élargies au fil de temps dans les autres arrondissements de Brazzaville avant de prendre un caractère départemental depuis l'année dernière. Le but étant de susciter le travail bien fait et d'encourager l'excellence afin que les élèves soient les meilleurs cadres de demain dans le pays.

L'initiateur n'exclut pas la possibilité d'en faire une compétition nationale. « Les émulations au niveau des arrondissements nous ont beaucoup fortifiés pour que nous parvenions à organiser une compétition départementale. Rien n'est exclu, c'est dans nos projets, mais il faut que ce que nous faisons au niveau départemental prenne d'abord corps pour nous permettre d'affronter le niveau national. Lorsque nous étions en train d'organiser des émulations partielles, nous avions déjà été à Ollombo, dans le département des Plateaux, pour organiser une émulation de ce département. Plusieurs élèves ont été primés à cette occasion », a-t-il conclu.