Tunisie: Animaux - La vaccination de nos chiens - «Mieux vaut prévenir que guérir»

La vaccination fait partie du parcours médical conseillé pour votre chien, voire obligatoire. Elle le protège de plusieurs maladies infectieuses et contagieuses qui peuvent considérablement altérer sa santé et peuvent même être mortelles.

Pourquoi faire prendre des risques à notre compagnon à quatre pattes quand on peut prévenir ces maladies assez graves et parfois mortelles afin d'épargner sa souffrance face à des maladies assez lourdes à soigner même si elles sont diagnostiquées assez tôt. Le principe de la vaccination consiste à mettre en contact l'organisme de l'animal avec de très faibles doses de virus ou de bactéries de manière à le protéger contre toute future attaque de ces agents pathogènes.

Le système immunitaire du chien possède une mémoire et lorsqu'il est confronté pour la première fois à un agent pathogène, l'organisme réagit en modifiant certaines cellules pour les rendre capables de produire des anticorps spécifiques contre cet agent.

Lors de l'administration d'un vaccin chez le chien, son organisme réagit comme s'il était réellement infecté et développe pendant les deux semaines suivantes une immunité spécialement ciblée contre le micro-organisme injecté. Une deuxième injection du même vaccin doit être réalisée deux à quatre semaines plus tard, cette seconde injection est nécessaire pour obtenir une protection efficace et durable.

Parmi les vaccins obligatoires et qui se font pour les chiens du monde entier quelles que soient leurs conditions de vie, on cite la maladie de carré, la parvovirose, l'hépatite de rubarth et la leptospirose.

Dans beaucoup de pays, la vaccination contre la rage est une obligation légale, elle est donc très souvent obligatoire pour le transport international des animaux de compagnie qui proviennent de pays qui ne sont pas indemnes de rage.

La vaccination est un acte médical pratiqué par un vétérinaire. Préalablement à cet acte, il réalise un examen de santé pour s'assurer que votre animal n'est pas affaibli ou malade et que ses défenses immunitaires pourront répondre à cette stimulation, garantissant ainsi l'efficacité du vaccin.

La vaccination protège contre la parvovirose qui est considérée comme un cauchemar pour les propriétaires et surtout les éleveurs, vu sa grande contagiosité et sa gravité car même si elle est prise en charge dès le début de l'apparition des symptômes, elle est souvent fatale pour les chiots de pure race non vaccinés.

La leptospirose est une maladie due à une bactérie qui s'attaque au foie et aux reins. Le chien peut être contaminé dans un milieu souillé par les urines d'un animal lui-même malade ou simplement porteur de la maladie. Les chiens qui se baignent dans des petits cours d'eau ou des mares stagnantes sont les plus exposés. La maladie de carré et l'hépatite infectieuse canine sont des maladies rares en Tunisie mais ça n'empêche que la vaccination reste obligatoire et un acte responsable ainsi qu'une preuve d'amour du propriétaire envers son animal de compagnie pour un animal heureux et en bonne santé.

La vaccination des chiens est composée d'un vaccin contre la rage et un autre vaccin contre les maladies infectieuses qui contient les quatre valences, celle de la parvovirose, la leptospirose, l'hépatite de rubarth et la maladie de carré et, pour être efficace, la vaccination doit suivre un protocole extrêmement précis.

Les recommandations actuelles sont de deux à trois injections pour les chiots à un mois d'intervalle et on peut commencer même à l'âge d'un mois afin de les protéger contre la parvovirose si le milieu est contaminé ou bien si vous laissez votre chiot sortir dans le jardin.

A l'âge de deux mois, on vaccine contre les quatre maladies infectieuses, y compris la parvovirose, et à l'âge de trois mois on fait le rappel du vaccin contre ces maladies et le vaccin contre la rage. Le rappel de la vaccination contre la rage et les maladies infectieuses se fera annuellement à la même date.

La fréquence des rappels de vaccination varie selon le mode de vie du chien et son âge. On est amené à vacciner tous les 6 mois les chiens de chasse. Par contre, les chiens âgés qui habitent en appartement et ne faisant pas beaucoup de balades, on pourra les vacciner tous les deux ans.