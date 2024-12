Tunisie: Gastronomie - Healthy et gourmet - Quiche aux épinards et à la ricotta

Les épinards figurent parmi les légumes en feuilles les plus réputés pour leurs vertus sur la santé. Riches en fer, ils aident à lutter contre l'anémie. D'un autre côté, leur teneur en potassium les place comme un remède naturel contre l'hypertension artérielle. Ils sont, de surcroît, fortement recommandés pour le confort intestinal.

Compte tenu de tous ces bienfaits, il est bon d'introduire ces légumes dans une alimentation aussi savoureuse que bénéfique. Pour ce, on propose une quiche aux épinards et à la ricotta.

Ingrédients

Pour la pâte ( qui n'est pas une pâte brisée ) :

Un pot de crème fraîche épaisse

250 gr de farine

Deux cuillères à soupe d'huile d'olive

Deux pincées de sel.

Pour la farce

Un pot de crème fraîche épaisse

Deux oeufs

250 gr d'épinards

150 gr de ricotta

Deux cuillères à café de beurre ou de margarine

50 gr de mozzarella traditionnelle râpée

Sel

Poivre

Préparation :

On commence par préparer la pâte qu'on laissera reposer au réfrigérateur pendant une demi-heure avant de l'utiliser. Dans un saladier, on mélange la crème fraîche et la farine en ajoutant deux pincées de sel. Une fois que le mélange commence à former une masse homogène, on y incorpore les deux cuillères à soupe d'huile d'olive. La pâte est prête une fois qu'elle forme une entité à la fois souple et lisse et qu'il n'en reste plus de traces dans le saladier. On enveloppe ainsi la pâte dans du papier cellophane et on la place au réfrigérateur pendant une demi-heure.

Entre-temps, on trie les feuilles d'épinards, les lave et les égoutte. Dans une poêle non adhésive, on les saute avec deux cuillères à café de beurre ou de margarine jusqu'à ce qu'ils se délestent entièrement de l'eau qu'ils contiennent. On les retire, alors, du feu et on les met à refroidir dans un saladier.

Sur un plan de travail propre et sec, saupoudré de farine, on rabaisse la pâte à l'aide d'un rouleau en prenant en considération la dimension adéquate au moule à tarte que nous allons utiliser. La pâte devrait avoir une épaisseur ne dépassant pas les cinq millimètres. On place la pâte dans le moule et en découpe les excédents. On pique la pâte à l'aide d'une fourchette afin qu'elle ne gonfle pas et qu'elle puisse avoir l'aération nécessaire à une cuisson optimale.

On reprend le saladier dans lequel on a mis les épinards. On y ajoute les oeufs crus, la ricotta, la crème fraîche et on mélange le tout au fouet manuel pour avoir une consistance homogène. On assaisonne la farce au sel et au poivre selon goût et on mélange pour bien répartir l'assaisonnement. On verse la farce sur la pâte et on met la quiche au four, préchauffé à 180°C, pendant vingt minutes. Une fois que les rebords commencent à prendre une légère dorure, on fait ressortir la quiche et on garnit la surface de mozzarella traditionnelle râpée et on la remet au four pendant cinq minutes pour avoir un gratiné idéal.

Enfin, il convient de laisser la quiche refroidir pendant cinq minutes avant de la couper en morceaux pour une finition infaillible.

Bon appétit !