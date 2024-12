Algérie: Investissement - Plus de 10.000 demandes d'une valeur de 30 mds de dollars enregistrées ces dernières années

ALGER — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a révélé, lundi, à New Delhi (Inde), que les demandes d'investissement en Algérie ont dépassé, au cours des dernières années, les 10.000 demandes avec un montant global de 30 milliards de dollars, se félicitant des réformes économiques profondes qu'a connues le pays.

Dans son allocution à l'ouverture des activités de la 29e édition du Sommet du partenariat prévu dans la capitale indienne, New Delhi, les 2 et 3 décembre, le ministre a précisé que "la tendance haussière des demandes d'investissement dans plusieurs domaines, avec plus de 10.000 projets d'investissement d'une valeur de 30 milliards de dollars enregistrés ces dernières années, est soutenue par les réformes économiques profondes engagées par l'Algérie depuis 2020, en application du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", et qui ont permis d'améliorer le climat des affaires".

Le ministre a affirmé que la participation de l'Algérie à ce Sommet visait à établir des partenariats solides et de qualité avec les différents pays, notamment dans les domaines des intrants et des industries manufacturières et mécaniques, en vue de renforcer les capacités productives locales et d'atteindre l'autosuffisance.

L'ouverture de la 29e édition du Sommet du partenariat a vu une présence importante de représentants des gouvernements, d'institutions économiques et d'experts en partenariats internationaux.

Organisé par la Confédération indienne de l'industrie (Confederation of indian industry - CII), en collaboration avec le Département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT), relevant du ministère indien du Commerce et de l'Industrie, le Sommet est une plateforme importante d'échange d'expertises notamment en matière de coopération et d'investissement.