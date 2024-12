Congo-Brazzaville: Owando - Une personne interpellée pour trafic d'ivoire

Le présumé trafiquant de produits de la faune a été surpris, le 29 novembre à Owando, chef lieu du département de la Cuvette, par l'unité d'intervention de la région de gendarmerie en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière, avec l'appui technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (Palf), en flagrant délit de détention de trois pointes d'ivoire.

La personne a été prise en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de trois pointes d'ivoire, représentant deux éléphanteaux tués, espèce animale intégralement protégée par la loi. « La détention de l'ivoire d'un éléphant, espèce animale intégralement protégée par la loi, est un délit flagrant, lorsque la personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit », a commenté sous anonymat un expert en droit.

Le présumé délinquant aurait ramené ces pointes d'ivoire d'Etoumbi, un district du département de la Cuvette Ouest. Des pointes d'ivoire gardées en toute discrétion à Owando par cet individu en vue de les vendre.

Agée d'environ 40 ans, la personne interpellée a reconnu avoir détenu, transporté et gardé ces pointes d' ivoire chez lui pendant plusieurs jours. Ces faits sont réprimés par la législation faunique au Congo. Ce dernier va répondre de ses actes devant la justice. Selon la loi, le présumé délinquant faunique risque des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende pouvant atteindre cinq millions FCFA, conformément à la loi.

Le commerce illégal des produits de faune conduit à l'extinction des espèces fauniques au Congo et à travers le monde. Conscient de ce fait, le pays depuis un certain temps s'est engagé à protéger ses espèces animales en voie d'extinction. Un travail est régulièrement accompli par les autorités et les contrevenants à la loi sont réprimés.

Par ailleurs, récemment à Owando, l'attaché des services administratifs et financiers au ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage avait été pris par les gendarmes avec une pointe d'ivoire et du chanvre indien contenu dans des sacs de ciment, sachet et sac à dos trouvés dans sa chambre à coucher. Actuellement, le procès portant sur cette affaire est en cours au tribunal de grande instance de cette ville.

Signalons qu'en République du Congo, pays signataire de la convention de Washington, l'éléphant fait partie des espèces animalières intégralement protégées, conformément à l'article 27 de la loi sur la faune et les aires protégées.