Congo-Brazzaville: Marché solidaire de Noël - Des produits artisanaux mis en lumière

Les jardins de la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne(UE) ont été transformés en espace d'exposition, le 30 novembre, pour accueillir l'édition 2024 du Marché solidaire de Noël. Du textile et de la joaillerie aux produits autochtones, les visiteurs ont pu se procurer des cadeaux insolites à apporter à leurs proches.

Organisé par l'ambassade de l'UE en République du Congo, le marché solidaire de Noël a connu la participation d'une dizaine d'associations qui oeuvrent en faveur des personnes vulnérables(orphelins, albinos, autochtones, déshérités). Il s'agit d'un espace dédié à la promotion des associations locales à travers l'exposition et vente de leurs produits artisanaux. Les bénéfices réalisés permettront de soutenir à but solidaire les activités de ces organisations, à l'instar de l'association Jhony-Chancel pour les albinos qui a exposé de divers articles faits à base des perles.

Selon Monicia Nelga Bibanzoulou, animatrice du stand de l'association Jhony-Chancel, les articles sont fabriqués par les membres de l'association eux-mêmes et tous les profits leur seront reversés en entièreté. A côté du stand de la jeune albinos, sont aussi exposés d'autres articles made in Congo de tissus et pagnes, produits de céramique, du bois, des produits agroalimentaires (miel, confitures de fruits locaux), des bijoux, des chapeaux, de la peinture, de la sculpture, des sacs, des produits cosmétiques naturels...

Signalons que plusieurs personnalités du corps diplomatique et des autorités congolaises ont visité le marché solidaire de Noël. De quoi satisfaire l'ambassadeur de l'UE au Congo, Anne Marchal, qui a invité d'autres partenaires à soutenir les œuvres de ces associations. « C'est l'occasion pour les personnes qui ont moins de chance, les associations travaillant pour les personnes en difficulté, de bénéficier d'un espace d'exposition pour pouvoir vendre leurs produits et se faire connaître[...] Nous avons mis à leur disposition les jardins de la résidence et un petit côté logistique », a-t-elle indiqué.