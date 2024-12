Congo-Brazzaville: Violences basées sur le genre - Une enquête alerte sur la montée du phénomène au pays

Une organisation non gouvernementale (ONG) dénommée "Afrobarometr" a publié, le week-end dernier, les résultats d'une étude qu'elle a menée en République du Congo sur les violences ayant pour base le genre (VBG). Il ressort que la plupart des Congolais interrogés, soit 76%, ont avoué l'existence du phénomène et alertent sur son ampleur dans le pays.

L'enquête d'Afrobarometer, round 10, sur les VBG au Congo, a été réalisée sur le terrain par son partenaire local "Avenir Nepad Congo", une ONG bien connue dans le pays, présidée par le Dr Etanislas Ngodi. L'étude a été réalisée entre septembre et octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national, dans la foulée de la campagne mondiale des "16 jours d'activisme" sur les VBG qui se tient du 25 novembre au 10 décembre.

Plus de 1200 personnes âgées de plus de 18 ans ont pu être enquêtées. Il en est ressorti que la plupart des Congolais, soit plus de 76% d'entre eux, ont reconnu l'existence du phénomène et se disent inquiets de son ampleur dans la société congolaise.

« La majorité de Congolais estime que les discriminations et le harcèlement sexuel à l'égard des femmes et des filles sont monnaie courante dans les milieux de vie. Environ 76% d'entre elles ont avoué être régulièrement victimes de cette pratique obscène et 46% de Congolais ont certifié qu'un homme bat sa femme au Congo », relève le rapport de l'enquête rendu public par le Dr Etanislas Ngodi.

Cependant, d'après ladite étude, lorsque les faits de violences ou de harcèlement sont avérés contre un violeur, 38% des personnes enquêtées préfèrent régler la situation à l'amiable.

Pour lutter contre les VBG, note l'enquête, en cas de violence, 56% de personnes enquêtées préfèrent emmener l'affaire à la police ou devant les tribunaux, 35% choisissent la sensibilisation et 31% d'entre elles exigent la dénonciation.

Notons qu'Afrobarometer est un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de recherche par sondage, qui produit des données et statistiques sur les expériences et appréciations en matière de démocratie, de gouvernance et de la qualité de vie Afrique.