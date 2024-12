Congo-Brazzaville: Secteur privé - Les entreprises congolaises attendues sur la responsabilité sociétale

La première édition du forum sur la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la durabilité au sein des entreprises et banques congolaises sera organisée le 6 décembre, à Brazzaville. Représentant un gage de crédibilité et de confiance, cette problématique importante est, de nos jours, au coeur du management des entreprises.

Initié par le cabinet Afrique RSE Congo et le label Doing good in africa (DGIA), en partenariat avec l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo et le magazine Dirigeantes, leadership au féminin, l'événement vise à valoriser et promouvoir les entreprises congolaises exemplaires en matière de RSE et de durabilité ; partager les résultats du baromètre sur la durabilité des entreprises congolaises et africaines ; présenter la valeur ajoutée du Label DGIA pour les entreprises congolaises.

Lors de cette rencontre, il sera également question d'analyser les politiques, rapports et pratiques de RSE, de gouvernance et de féminisation des postes de décision des entreprises congolaises ; mettre en place une plateforme de réflexion et d'action sur la RSE et la durabilité ; promouvoir les entreprises congolaises qui contribuent à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et sensibiliser les parties prenantes de l'écosystème congolais à l'importance de la RSE et de la durabilité des entreprises.

Plusieurs activités sont prévues pour l'occasion, à savoir des plénières, le benchmark, le réseautage, etc. Associée et directrice générale d'Afrique RSE Congo, Bel Lauretta Tene estime que cet événement est une occasion précieuse de rassembler les organisations congolaises autour de la thématique de la durabilité. La forte implication des entreprises serait un atout en vue d'impulser la RSE et l'atteinte des ODD au Congo.

« La République du Congo a adopté une loi sur le développement durable depuis le 16 août 2022. La section 4 de cette loi est, d'ailleurs, dédiée aux obligations du secteur privé qui doit désormais se conformer aux conditions de mise en oeuvre de la Responsabilité sociétale des entreprises relative au développement durable et présenter périodiquement un rapport de mise en oeuvre de son développement durable ou de sa responsabilité sociétale. Face à la pression et aux exigences internationales, les entreprises congolaises doivent se former, être sensibilisées afin d'y faire face », a-t-elle ajouté.

Notons que le forum réunira les dirigeants et cadres des banques, des institutions financières et entreprises privées, des filiales des multinationales, des entreprises publiques et parapubliques, des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts et acteurs du secteur.