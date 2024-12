Congo-Kinshasa: Lutte contre le cancer et ses corollaires, Vienne - Gilbert Kabanda plaide pour des investissements adéquats au profit du pays

Le Ministre Gilbert Kabanda a plaidé, la semaine dernière, à vienne, en Autriche, pour de nouvelles mesures et des investissements adéquats pouvant renforcer, en RD. Congo, la lutte contre le cancer, "l'un des défis sanitaires mondiaux les plus pressants" de l'époque courante. Il a passé ce massage de sensibilisation, au moment de son allocution, au Petit-déjeuner de réseautage 'Rays of Hope" : Progrès, plans et possibilités de partenariat. Organisée par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), cette activité aura permis au Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique d'exiger la solidarité de tous et de chacun pour sauver des vies humaines en RDC, mais aussi dans le reste du continent.

"Le cancer reste l'un des défis sanitaires mondiaux les plus pressants de notre époque. Son impact est profondément ressenti sur le continent africain, où les inégalités d'accès aux soins anticancéreux vitaux sont criantes. Il est alarmant de constater que près de 20 pays africains ne disposent pas d'une seule installation de traitement par radiothérapie et que 40 % de la population du continent n'a toujours pas accès à ces services essentiels", a-t-il lancé. Le Ministre Kabanda a reconnu quelques avancées enregistrées grâce à l'appui de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), dans le cadre de l'Initiative «Rayons d'espoir».

"La République Démocratique du Congo (RDC) est un exemple de cette disparité. Jusqu'à récemment, il n'existait aucune installation publique de radiothérapie pour le diagnostic et le traitement du cancer. Cependant, le changement est en cours.

En février 2022, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) a lancé l'initiative «Rayons d'espoir», un effort transformateur visant à combler le fossé en matière de soins contre le cancer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La RDC a été identifiée comme l'un des sept Etats membres de la première vague de cette initiative", a-t-il souligné, dans son discours de circonstance, devant l'ensemble de participants venus de divers horizons. Pour lui, il est question, désormais, de voir dans quelle mesure combler le fossé qui existe en matière de soins contre le cancer et offrir à tous un accès équitable aux traitements qui sauvent effectivement.

"L'histoire du cancer en RDC nous rappelle la nécessaire solidarité que nous devons partager. En investissant dans des initiatives telles que Rays of Hope, nous ne nous contentons pas de construire des installations, nous redonnons de l'espoir et sauvons des vies humaines dans cet élan de solidarité", a martelé l'ancien Ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, à cette occasion-là.

A Vienne, capitale autrichienne, Gilbert Kabanda a mené une mission intense, participant à plusieurs rencontres de haut niveau, pour le compte de son pays. Il est revenu à Kinshasa, depuis le week-end, sur une note positive. C'est visiblement l'un des rares à travailler selon la vision de Félix Tshisekedi, Président de la République, telle qu'endossée par le Gouvernement Suminwa.