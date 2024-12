Sénégal: Village d'Enfants Sos de Louga - Inauguration d'un périmètre maraîcher et d'un forage hydraulique

Sos Villages d'Enfants au Sénégal et Ecobank Sénégal annoncent l'inauguration officielle d'un périmètre maraîcher et d'un forage hydraulique au Village d'Enfants Sos de Louga, une initiative phare pour promouvoir l'agriculture durable et renforcer l'autonomie alimentaire de la communauté locale.

Selon un communiqué de presse, cette cérémonie a été présidée par le préfet de la région de Louga en présence de Sahid Yallou, Directeur général de Ecobank Sénégal, et de Papa Daouda Diop, Directeur national de Sos Villages d'Enfants au Sénégal. Cet événement, a réuni des partenaires stratégiques, des acteurs communautaires et des personnalités engagées autour d'un objectif commun : offrir un avenir meilleur aux enfants et jeunes du village tout en contribuant au développement durable de la région.

Cette initiative, explique-t-on, vise à favoriser l'autonomie alimentaire des enfants et des jeunes accueillis au Village Sos de Louga. S'étendant sur trois hectares, le périmètre maraîcher permettra non seulement la culture de fruits et légumes frais, mais également l'initiation des jeunes au maraîchage et à l'agriculture durable.

Le forage hydraulique, pièce maîtresse de cette initiative, joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau nécessaire à l'irrigation du périmètre maraîcher. En garantissant un accès constant à l'eau, cette infrastructure permettra d'optimiser les rendements agricoles et de pérenniser les cultures.

Ce projet constitue une avancée significative vers l'autosuffisance alimentaire, bénéficiant aux enfants, aux jeunes, au personnel du village et aux habitants de la communauté.

Ecobank Sénégal a joué un rôle essentiel dans cette initiative par son soutien financier d'une valeur de 20 000000 FCFA et son engagement en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse). Ce partenariat incarne une solidarité exemplaire et constitue non seulement un atout pour le village, mais représente aussi une plateforme d'échange de connaissances et de pratiques durables, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de tous les habitants.

Sos Villages d'Enfants au Sénégal est une organisation apolitique et laïque, active depuis près de 45 ans dans le soutien aux enfants orphelins, abandonnés ou en risque de perdre la tutelle parentale. Sa mission, au Sénégal, consiste à créer des environnements familiaux stables et résilients pour les enfants et les jeunes à travers cinq villages et huit programmes communautaires afin de prévenir les disruptions familiales.