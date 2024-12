Afrique: Le gouvernement appelle la Ligue Arabe, l'OCI et l'ONU à tenir des séances pour discuter l'agression des Émirats arabes unis et du Tchad contre le Soudan

Port Soudan — Le gouvernement soudanais a appelé la Ligue Arabe, l'Organisation de la Coopération Islamique et les Nations Unies à organiser des séances de discussion sur les violations par les Émirats Arabes Unis (EAU) et le Tchad des lois et conventions internationales et régionales et sur leur participation à la guerre contre le Soudan.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir, a déclaré lors d'un point de presse du ministère de la Défense au sujet de l'escalade et de l'agression directe des pays qui parrainent la milice rebelle.

Ce que font l'EAU et le Tchad est un acte terroriste contre le peuple soudanais, pour le tuer et détruire les infrastructures de l'État soudanais.

Il a rassuré le peuple soudanais sur le fait que les forces armées, les autres agences régulières, les forces conjointes, les Mobilisés et tout le peuple soudanais sont d'une seule main, capables et prêts à repousser cette agression, à protéger la terre et l'honneur et à nettoyer le Soudan de la saleté de mercenaires et agents.

Il a mis en garde toutes les forces politiques et ceux qui collaborent avec la milice FSR.