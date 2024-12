Ethiopie: La certification FSC garantit la gestion forestière durable des produits ligneux et non ligneux au pays

Addis Abeba — La certification du Forest Stewardship Council garantit les aspects futurs de la gestion durable des forêts pour le bois, les produits non ligneux et les produits forestiers associés dans les chaînes d'approvisionnement, selon le développement des forêt ethiopien.

Aujourd'hui, le Forest Stewardship Council (FSC) a officiellement lancé la norme provisoire de gestion forestière (IFSS) pour l'Éthiopie, donnant accès aux marchés mondiaux aux produits forestiers certifiés. Kebede Yimam, directeur général du développement des forêt ethiopien, a souligné l'importance de cette certification pour améliorer la gestion durable des forêts (SFM) en Éthiopie.

Il a également noté les efforts de restauration en cours du pays par le biais de l'Initiative Green Legacy et des activités intensives de développement, de protection et d'utilisation des forêts avec les principales parties prenantes.

L'Éthiopie s'efforce d'améliorer la contribution économique du secteur forestier, de stimuler la croissance, de créer des emplois et de soutenir les communautés locales tout en préservant l'intégrité des forêts. « À mesure que la gestion des forêts et des boisés s'intensifie, l'établissement de normes pour leur gestion et leurs produits devient de plus en plus important », a-t-il ajouté.

« Comprendre ces chaînes est essentiel pour améliorer la participation de l'Éthiopie aux marchés mondiaux des produits forestiers. En nous dotant des connaissances et des outils nécessaires, nous pouvons garantir que nos produits répondent aux normes internationales, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités et partenariats sur la scène mondiale », a ajouté Kebede.

Le FSC offre un cadre solide pour l'accréditation volontaire et la certification par des tiers, permettant aux détenteurs de certificats de commercialiser leurs produits comme résultat de pratiques de gestion forestière responsables. Le directeur général a noté que cette certification représente un engagement envers les normes les plus élevées de durabilité environnementale, d'équité sociale et de viabilité économique.

La norme provisoire de gestion forestière du FSC pour l'Éthiopie sera testée avec la certification de 1 000 hectares de forêts de bambous, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, initiée par l'INBAR et Ethiopian Forestry Development.

La collaboration entre les secteurs et l'engagement avec les parties prenantes sont essentiels à mesure que le voyage progresse, avec un dévouement continu à la gestion environnementale. Annah Agasha, coordinatrice du FSC pour l'Afrique de l'Est, a expliqué que la norme éthiopienne de gestion forestière a fait l'objet d'un processus de développement et d'approbation approfondi.

Dirigée par la Soil Association et approuvée par le groupe de pilotage des politiques du FSC, la norme est désormais reconnue comme un outil crédible pour une gestion forestière responsable, tant en Éthiopie qu'à l'échelle mondiale.