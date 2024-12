Ile Maurice: IBL investit Rs 147 millions dans le capital d'Air Austral

Le Groupe IBL entame des discussions pour rejoindre Run Air, le consortium d'investisseurs privés, qui détient la majorité du capital d'Air Austral, l'une des principales compagnies aériennes de l'océan Indien. Cette entrée réunionnaise s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion Beyond Borders du groupe IBL et renforce sa position en tant qu'acteur économique majeur dans la région. L'apport financier du groupe IBL, d'un montant de trois millions d'euros (Rs 147 millions au taux actuel) vient compléter une levée de fonds de 15 millions d'euros (Rs 735 millions) en faveur d'Air Austral, qui a entrepris depuis plusieurs mois un plan de redressement, à la suite de difficultés financières aggravées par la crise du Covid-19.

Cette décision stratégique s'inscrit dans une relation commerciale de plus de 20 ans. En effet, le groupe mauricien est le partenaire historique d'Air Austral dans l'océan Indien, avec des représentations à l'île Maurice, aux Comores et à Madagascar.

De plus, Air Austral et le groupe IBL ont été co-actionnaires de la ligne d'aviation Air Mascareignes, lancée en 2008. «Nous avons répondu à une invitation du groupe Deleflie, leader du consortium privé ayant repris la majorité d'Air Austral, pour discuter d'une participation d'IBL dans le plan de redressement de la compagnie aérienne. L'objectif est double : renforcer notre ancrage dans le tissu économique et social de La Réunion ; et démontrer notre engagement à long terme envers le développement de l'île soeur ainsi que le bassin de l'océan Indien, incluant Mayotte», explique le CEO du groupe IBL, Arnaud Lagesse.

Il ajoute que cette prise de participation, bien que minoritaire, souligne ainsi son implication dans ce processus de retournement d'Air Austral, en collaboration avec ses nouveaux partenaires et avec l'accord du Conseil régional de La Réunion.

Le groupe IBL est un acteur économique important à La Réunion, avec des activités diversifiées. Il est présent dans la construction par le biais de Bazalt Réunion et UBP Group ; dans la grande distribution avec Run Market et Winners ; dans le secteur des boissons avec Edena et PhoenixBev ; et dans l'hôtellerie haut de gamme grâce au Lux Saint-Gilles.