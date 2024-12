Ile Maurice: Des pistes pour des enquêtes...

Il y a matière à enquêter. Des techniciens du ministère des Infrastructures publiques et de la Road Development Authority (RDA), ayant examiné des dossiers de construction de routes, attirent l'attention de nouveau sur des «anomalies», qu'ils ont découvertes lors de la réalisation de divers projets. «Dans quelques cas, il y a des failles que même le bureau de l'Audit n'a pas vues», disent-ils. Cependant, par peur des représailles, contre eux et leurs proches, par des membres de l'ancien régime, ils auraient préféré garder le silence bien que leurs «supérieurs» étaient au courant.

Désormais, ils veulent que le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le DPM Paul Bérenger ordonnent une enquête approfondie sur divers projets. Ils craignent que le nouveau ministre, Ajay Gunness, soit «mal orienté» par ceux impliqués dans certains dossiers. De plus, ils demandent que le gouvernement nomme un ingénieur ou une personne de calibre comme chairman de la RDA pour mieux comprendre les dossiers.

Réhabilitation de Savanne Road

D 'après nos renseignements, le contrat de Rs 390 millions a été alloué pour refaire une route longue de 7,5 km, incluant l'aménagement des infrastructures, mais elle a été réduite à 4,5 km après la signature du contrat. Tous les soumissionnaires avaient coté pour une route de 7,5 km. Selon nos informateurs, ce changement majeur aurait dû passer par le Public Procurement Office (PPO), selon la loi, mais cela n'aurait pas été fait. Ce faisant, les techniciens maintiennent que la loi n'a pas été respectée et les droits des autres soumissionnaires ont été lésés.

Pont Fer/Jumbo/Dowlut et A1-M1 Link Road

La construction d'un pont entre Coromandel et Soreze (SAJ Bridge) incluant l'autopont et le rond-point de Pont-Fer-Jumbo a connu diverses modifications. Ce contrat devait être «fixe» pour une somme d'environ Rs 4 milliards, déclarent nos informateurs en dépit des variations techniques et financières apportées au projet. Le montant des variations, qui devait s'élever à Rs 191 millions, est passé à Rs 250 millions. «Il faut savoir si le constructeur a été soumis à une preference security», insistent les techniciens.

L'autopont de Terre-Rouge

Où est passé le foot bridge ? Des techniciens nous affirment qu'une somme de Rs 20 millions a été votée pour la construction d'un foot bridge, en même temps que l'autopont de Terre-Rouge. Cette nouvelle infrastructure est déjà ouverte au public depuis plus d'une semaine, mais il n'y a toujours pas de foot bridge. Les piétons doivent utiliser un passager clouté avec des feux de signalisation pour traverser l'autoroute.

La route et l'autopont d'Ébène

Nos sources maintiennent qu'il y a eu également des modifications sur le projet de route et d'autopont à Ébène, dont le contrat s'élève à Rs 524 millions. Les drains, prévus dans le plan initial, n'ont pas été aménagés et il n'y a pas de trottoir. Ils craignent des inondations dans cette région avec les grosses pluies d'été.

Non-respect du contrat de maintenance

La RDA a des contrats avec des sociétés pour la maintenance et l'asphaltage des routes dans diverses régions. Ces contrats, apprend-on, stipulent que les entrepreneurs doivent asphalter des routes et aménager des drains dans certains cas. D'après nos sources, dans plusieurs régions, notamment dans l'est du pays, comme à Flacq, les entrepreneurs n'ont fait qu'asphalter des routes et il n'y a eu aucune construction de drains ou d'autres infrastructures, comme stipulé dans le contrat.

La Vigie-La Brasserie Beaux-Songes

Le contrat pour ce projet est d'environ Rs 1,3 milliard. La formule d'ajustement des prix, selon nos sources, prévoyait que le constructeur rembourse la RDA. L'ancienne project team de la RDA avait informé le constructeur qu'il fallait appliquer les termes du contrat ce dernier aurait dû rembourser environ Rs 200 millions. Il y a eu un contentieux et la RDA aurait décidé de changer de project team. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de remboursement après ce changement.

Route de contournement de Flic-en-Flac

Le remplacement d'un pont par des box culverts dans la région de Beaux- Songes est contesté par des ingénieurs de la RDA. Le plan initial fait état d'un pont pour faciliter la circulation d'eau en période de grosses pluies, mais le contracteur a proposé de le remplacer par des infrastructures préfabriquées. Des ingénieurs veulent savoir pour quelle raison des cadres sont en faveur des box culverts, qui sont moins performants.

St-Julien by-pass

Ce contrat a été alloué en 2017 pour la somme de Rs 261 millions. Le bureau du directeur de l'Audit aurait noté qu'une somme de Rs 7 millions aurait été payée au constructeur en surplus. L'argent n'a toujours pas été récupéré, expliquent nos interlocuteurs. Le constructeur a même eu une discharge. Le bureau de l'Audit a insisté pour récupérer cet argent, mais le délai pour le faire s'était écoulé entretemps.

National Road Masterplan Strategy

La préparation d'une National Road Masterplan Strategy et l'argent déboursé pour le financer suscitent des interrogations. Des techniciens cherchent à comprendre comment le conseil d'administration a approuvé le paiement.