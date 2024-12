Maroc: Fès - l'Innovathon 2024 couronne 'AgriSmart' d'Al Akhawayn pour sa solution écologique innovante

Fès — Après trois jours de compétitions intenses entre des porteurs de projets innovants de la région Fès-Meknès, l'Innovathon 2024 a couronné dimanche le projet "AgriSmart" de l'université Al Akhawayn d'Ifrane pour sa solution écologique innovante.

Fondé par Abderrahmane Youjile et Hala Sanih, deux étudiants de l'université Al Akhawayn, cette startup propose une solution innovante et révolutionnaire pour conserver l'eau dans le secteur agricole. Grâce à un dispositif intégrant quatre capteurs avancés, AgriSmart collecte des données sur le sol et les analyse en temps réel, offrant des recommandations précises pour une utilisation optimale de l'eau, des pesticides et des engrais.

En outre, le projet propose une plateforme e-commerce intégrée permettant aux agriculteurs d'accéder facilement à des produits adaptés à leurs besoins spécifiques, contribuant ainsi à une agriculture plus durable.

Lors de cette compétition, le projet "My Reprise" s'est distingué en deuxième position avec sa plateforme électronique innovante visant à redéfinir le concept d'échange au Maroc. "My Reprise" propose aux utilisateurs d'échanger des biens et des services de manière flexible, tout en facilitant la gestion de la différence de prix le cas échéant.

Ce projet allie modernité technologique et tradition marocaine, mettant l'accent sur la solidarité sociale et le partage. De plus, des services de livraison sont intégrés, en collaboration avec des partenaires locaux, rendant les échanges encore plus accessibles et sécurisés.

De nombreux commerçants ont du mal à gérer leurs magasins à l'aide des outils numériques actuels en raison d'un manque de compétences techniques. Le concept de « no-code », . Ciffeer s'appuie sur cette approche en offrant une plateforme complète, facilitant la transformation numérique pour les commerçants, les fondateurs de startups et les particuliers.

La troisième position a été remportée par le projet "Ciffeer", qui permet aux commerçants de créer des applications sans avoir besoin de coder, alors que le projet "'Promo" a remporté le prix coup de coeur du jury.

La session de clôture de cet hackathon a été marquée par l'attribution des attestations de participation et la mise en avant des projets les plus prometteurs qui ont émergé durant la compétition.

S'exprimant à cette rencontre, le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) de Fès-Meknès, M. Hamza Benabdallah, a souligné l'importance de cet événement dans la stimulation de l'innovation dans la région, notant que "les projets gagnants seront primés lors du Forum économique Fès-Meknès et bénéficieront d'un appui financier, en plus d'un accompagnement spécifique pour la concrétisation de leurs idées".

De plus, M. Benabdallah a annoncé que dix projets seraient sélectionnés pour être exposés lors du Forum économique, donnant ainsi une opportunité à ces entrepreneurs de présenter leurs idées devant des responsables politiques, des investisseurs et d'autres parties prenantes.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des plateformes collaboratives et écosystème entrepreneurial, et membre du comité de jury de l'Innovathon 2024, Said Mataich, a souligné la richesse et la diversité des projets présentés lors de cette édition. "Nous avons eu une forte participation avec des projets touchant divers secteurs, notamment l'agri-tech, l'industrie, l'e-commerce et le FinTech", a-t-il relevé.

Selon lui, cette diversité témoigne de la richesse de l'innovation dans la région et souligne le besoin d'un accompagnement continu pour aider les jeunes entrepreneurs à transformer leurs idées en réalités.

L'Innovathon 2024 a été organisé en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Agence de Développement du Digital (ADD), le Conseil de la Région Fès-Meknès, la Commune de Fès, le Centre Régional d'Investissement (CRI), Tamwilcom et l'ANAPEC.