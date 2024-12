Maroc: Le pays engagé vers un modèle de développement plus performant à l'horizon 2030 (Pdt de la CCIS Fès-Meknès)

Fès — Le Maroc s'engage résolument vers un modèle de développement plus performant et durable à l'horizon 2030, a affirmé le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) Fès-Meknès et de la Fondation Forum Économique Fès-Meknès.

"La thématique 'Horizons 2030 : Dynamiques Économiques' retenue pour la 4ème édition du Forum Économique Fès-Meknès prévue du 5 au 7 décembre s'aligne parfaitement avec la vision royale qui guide le développement du Maroc vers un avenir prospère et inclusif", a indiqué M. Benabdallah dans un entretien à la MAP, en marge du lancement de l'INNOVATHON 2024, un hackathon organisé à la veille de ce forum régional.

M. Benabdallah a fait savoir que cette édition se concentrera sur quatre axes stratégiques pour le développement régional, à savoir le numérique, l'énergie, le commerce et l'agro-industrie.

Il s'agira, selon lui, d'accroître la compétitivité des entreprises par le digital, tout en modernisant les services publics et en promouvant l'inclusion numérique. L'efficacité énergétique et les énergies renouvelables seront privilégiées pour une transition énergétique synonyme d'indépendance et de compétitivité.

Le président de la CCCIS- Fès-Meknès a expliqué que le commerce bénéficiera d'une redynamisation axée sur l'intégration des nouvelles technologies et la valorisation du patrimoine, afin de revitaliser les centres-villes.

Enfin, l'innovation et les technologies 4.0 soutiendront la performance de l'agro-industrie, secteur clé que l'on souhaite moderniser et développer grâce à la valorisation des produits du terroir, a-t-il précisé.

"Le Forum entend favoriser un dialogue constructif entre entrepreneurs, décideurs politiques, experts et chercheurs pour dynamiser l'écosystème économique de la région", a-t-il souligné. Une région qui, a rappelé M. Benabdallah, bénéficie d'une histoire millénaire, d'une situation géographique stratégique et d'un fort potentiel d'innovation.

Un focus particulier sera mis sur la Coupe du Monde 2030. "Nous organiserons des rencontres spécifiques pour décrypter les enjeux et opportunités de cet événement majeur", a ajouté M. Benabdallah qui anticipe des retombées positives significatives, notamment en termes d'investissements, de modernisation des infrastructures touristiques et de développement du secteur des services.

L'ambition de la Fondation est de positionner le Forum comme une plateforme incontournable de réflexion prospective et d'action collective. "Nous adaptons constamment nos thématiques et axes stratégiques aux défis et opportunités émergents", a-t-il expliqué, réaffirmant l'objectif de stimuler une dynamique économique durable et inclusive.

"Cette édition est essentielle pour comprendre et anticiper les mutations économiques du Maroc à l'horizon 2030", a-t-il conclu.