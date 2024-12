Rwanda: COP16 sur la désertification - Une coopérative de café protège les sols de l'érosion

La 16e édition de la COP sur la désertification s'ouvre ce lundi 2 décembre à Riyad en Arabie saoudite. Pendant deux semaines se tiendront des négociations sur la protection des sols. Comment empêcher leur dégradation ? Quelle agriculture durable pour sauvegarder la fertilité des terres ? Au Rwanda, certains agriculteurs se sont penchés sur la question afin de garantir une productivité durable de leurs sols. Reportage au nord du pays, dans la coopérative de café Dukunde Kawa de Musasa.

Ernest Nshimyimana, directeur de la coopérative caféière, avance sur la parcelle, perchée à près de 2 000 mètres d'altitude. « C'est notre parcelle de démonstration. Nous formons les agriculteurs sur la façon d'entretenir leur café pour être résilient face au changement climatique », explique-t-il.

Dans cette région du Rwanda aux collines très escarpées, l'érosion des sols pose le risque de glissement de terrain. Alors, sur la plantation, les caféiers sont séparés par des cultures associées et des arbres d'ombrage.

Des bananiers et des choux

« On plante des bananiers avec le café, et il y a aussi des couverts végétaux comme des choux. Ça maintient l'humidité dans le sol, et ça contrôle l'érosion, grâce aux racines solides des arbres qui réduisent la rapidité de l'écoulement de l'eau pendant la saison des pluies », poursuit Ernest Nshimyimana.

Sur la parcelle, le directeur inspecte et coupe les branches les plus basses des caféiers. Autour des racines, la terre est recouverte de fumier. L'objectif est de protéger la fertilité des sols, assure Ernest Nshimyimana. « C'est très sain, riche en nutriments, et ça transforme la texture et structure des terres, transformant des sols sableux ou argileux en sols fertile sur la durée. C'est pour ça qu'on conseille aux producteurs d'utiliser du fumier plutôt que des engrais minéraux. »

Au total, plus de 1 000 agriculteurs de la coopérative ont été formés à ces pratiques de protection des sols. L'enjeu : améliorer la productivité de leurs plantations de café, l'une des exportations les plus importantes pour le Rwanda.