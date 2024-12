Maroc: Renforcement du cadre juridique entre le pays et l'Equateur

Rabat/Quito — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu, lundi, une réunion par visioconférence avec la ministre des Relations extérieures et de la mobilité humaine de la République d'Équateur, Gabriela Sommerfeld.

A cette occasion, les deux ministres ont mis en avant la volonté commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de SEM. Daniel Noboa, Président de la République d'Equateur, d'ériger la relation entre les deux pays en modèle de coopération Sud-Sud solidaire et agissante, au service des ambitions et des intérêts des deux peuples amis.

Dans cet esprit, cette réunion a permis aux deux ministres d'avoir un échange constructif sur l'avenir des relations bilatérales liant les deux pays depuis 1988, et les moyens d'approfondir et de conférer un nouvel élan à ce partenariat.

M. Bourita et Mme Sommerfeld se sont ainsi félicités de la volonté commune de renforcer le cadre juridique bilatéral et ont mis en exergue les perspectives positives qu'il offrira dans divers domaines d'intérêt commun, notamment en matière de coopération et d'appui aux projets de développement humain.

A l'issue de cette réunion, les deux ministres ont procédé à la signature d'un Mémorandum d'entente-Cadre pour une coopération renforcée entre le Royaume du Maroc et la République d'Equateur, d'un Accord sur la suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, ainsi que d'un Communiqué conjoint.