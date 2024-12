Sénégal: Classement 2023 du marché des assurances suivant les branches

Le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos) consacre dans ce numéro, un dossier sur le classement du marché des assurances suivant les différents produits de couverture. Ce classement a été établi à partir des données recueillies auprès des acteurs du secteur.

Les principaux indicateurs d'analyse sont les primes nettes, c'est-à-dire, les chiffres d'affaires réalisés par les branches « Dommage » et Vie, ainsi que les parts de marché calculées pour chaque type de produit d'assurance.

En dépit de son poids prépondérant dans la production totale, l'assurance IARD commence à s'essouffler

Également appelées branche Incendie, Accidents et Risques Divers (IARD), les assurances dommages regroupent à la fois les assurances de responsabilité (civile familiale, civile du conducteur, etc.) et les assurances de biens (mobilier, dommages causés au véhicule, etc.). Autrement dit, l'assurance IARD permet de protéger les biens et non les personnes.

En 2023, ce marché concentre 63,92% des primes nettes du secteur des assurances, soit un chiffre d'affaires de 175,45 milliards de FCFA.

Quoique prédominante dans la production totale, l'assurance IARD n'a cessé d'enregistrer une tendance baissière de sa part de marché, qui est passée de 64,93% en 2021 à 64,63% en 2022 avant de se situer à 63,92% en 2023.

L'assurance automobile marque sa suprématie avec plus de la moitié du marché IARD

Une analyse détaillée du chiffre d'affaires de l'assurance IARD selon les produits de couverture révèle que la garantie « Accidents incorporels » vient en tête avec un volume d'affaires de 49,89 milliards de FCFA, soit 27,10% des primes émises en 2023.

Elle est suivie de la branche « Incendie dommage biens » qui se retrouve avec 19,13% de part de marché pour un volume d'affaires s'établissant à 33,55 milliards de FCFA.

La garantie « Responsabilité Civile Auto » se trouve à la troisième position avec 23,63 milliards de FCFA de primes, soit 13,47% du marché IARD.

Elle est suivie de la couverture « Autres risques Auto » qui vient en quatrième position, avec un chiffre d'affaires de 22,92 milliards de FCFA, soit 13,07% du marché Dommages. La garantie « Autres risques » ressort avec une production de 17,42 milliards de FCFA pour une part de 9,93%.

Les branches « Transports Maritimes » (13,65 milliards), « Responsabilité Civile générale » (6,15 milliards), Transports Aériens (3,41 milliards), « Acceptations » dans le cadre de la réassurance (2,85 milliards), « Autres Transports » (1,94 milliards) enregistrent les parts les moins élevées du marché IARD avec des proportions respectives de 7,78%, 3,51%, 1,95%, 1,63% et 1,11%.

L'assurance vie poursuit sa percée dans le marché

Les assurances-vie garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur ou au bénéficiaire désigné dans le contrat. Il existe trois (03) types de contrats d'assurance-vie : l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès et un contrat mixte de vie et décès.

Les statistiques de l'assurance vie confirment une situation d'embellie avec un volume de production qui s'est bonifié, passant de 88,14 milliards en 2022 à 99,00 milliards en 2023, soit une hausse annuelle de 12,33%.

Contrairement au marché Dommages, la part de marché de l'assurance Vie a connu une dynamique de croissance avec 35,06% en 2021 contre 35,36% pour 2022 et 36,07% en 2023.

Pour les produits d'assurance vie, les parts de marché les plus élevées sont notées au niveau des branches suivantes :

Garantie collective « Complémentaire » avec 59,47% des primes émises pour un chiffre d'affaires de 58,87 milliards de FCFA ;

Assurance collective « Épargne Retraite » pour une production s'établissant à 39,07 milliards et 39,46% de part de marché ;

Garantie collective « Décès » avec 19,70% des primes pour un chiffre d'affaires de 25,17 milliards de FCFA ;

Titres de capitalisation pour 10,56 milliards de chiffre d'affaires, soit une part de marché de 10,67% ;

Assurance individuelle « Mixtes » avec 11,30% des primes émises et une production de 10,53 milliards de FCFA ;

Assurance individuelle « Retraite » (8,03 milliards de FCFA ; 8,11%).

Les chiffres d'affaires les moins élevés sont observés pour les produits d'assurance suivants : Contrat en cas de décès (4,91 milliards de FCFA), Acceptation Vie (475 millions de FCFA), Contrat en cas de vie (121 millions de FCFA) et Assurance mixte (51 millions de FCFA), avec des parts de marchés respectives de 4,97%, 0,48%, 0,12% et 0,05%.