Burkina Faso: Université Norbert-Zongo - Une rentrée doctorale en hommage aux professeurs titulaires

La rentrée des doctorants de l'université Norbert-Zongo a eu lieu, le mercredi 27 novembre 2024, sur le thème : « l'excellence des compétences scientifiques, pilier du développement socio-économique ». Cette cérémonie solennelle a servi de cadre pour rendre un hommage, pour la première fois, aux professeurs titulaires.

La procession des enseignants-chercheurs dans la toge officielle, vers l'esplanade de l'amphithéâtre 750 places, a donné le top départ de la cérémonie marquant la rentrée officielle des nouveaux docto-rants. Au nombre de 227 recrutés pour l'année académique 2024-2025 à l'Université Norbert-Zongo (UNZ), ils étaient face aux maîtres-assistants, aux maîtres de conférences et aux professeurs titulaires.

Ils seront encadrés par ces enseignants de différents grades au sein des onze laboratoires que compte les deux écoles doctorales de l'UNZ. Il s'agit de l'Ecole doctorale Lettres art, communication, sciences humaines et sociales (ED-LACOSHS) et de l'Ecole doctorale sciences et technologies (ED-ST). Le président de l'UNZ, Issa Abdou Moumoula, a rappelé la mission noble assignée aux universités.

« L'université et ses étudiants sont une clé de voûte de l'enseignement supérieur, fondé sur le savoir, la recherche, l'innovation, le développement économique et social », a-t-il soutenu. De son avis, la rentrée est une étape importante pour les doctorants qui ont décidé d'embrasser une carrière de chercheur et qui doivent travailler dur avec leurs encadreurs. Il a donc invité les enseignants-chercheurs et les doctorants au respect des instances pour tout différend.

« Porter haut la devise de l'institution, Exceller par le savoir pour mieux servir, en faisant en sorte que les études doctorales se déroulent dans les délais impartis, et surtout, qu'elles soient couronnées d'un succès éclatant », a recommandé, M. Moumoula, Pr titulaire en psychologie. Les Prs Moussa Bougouma et François Sawadogo, respectivement directeurs des Ecoles doctorales ED-LACOSHS et ED-ST ont invité les doctorants au respect des délais de la recherche, des tests statutaires et à une participation assidue aux séminaires doctoraux.

Les responsables des laboratoires, à leur tour se sont succédé pour présenter les axes de recherche, les équipes et les projets innovants dans les différentes structures de recherche. La question du plagiat n'a pas été occultée au cours de cette cérémonie. Le directeur de la Revue Wiiré, Issa Sory, a interpellé, les doctorants sur la nécessité d'avoir des thèses irréprochables. Il a fait savoir qu'un logiciel anti-plagiat est en vigueur pour un contrôle rigoureux.

Les doctorants ont eu droit à des informations sur les possibilités d'obtention de bourses octroyées par le projet d'appui à l'enseignement supérieur. De même les étapes et procédures des inscriptions académiques et administratives leur ont été expliquées par la direction des affaires académiques de l'orientation et de l'Information. Georges Sawadogo est le tout premier enseignant-chercheur inscrit sur la liste d'aptitude des professeurs titulaires du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, au compte de l'UNZ.

Comme lui, cette institution compte vingt-et-un professeurs titulaires en 2024. A cette occasion, la communauté universitaire leur a rendu hommage. Ils ont reçu chacun des mains du président de l'UNZ, une attestation de reconnaissance et un pagne traditionnel aux couleurs de l'université. Notons qu'au total cinquante-cinq impétrants ont soutenu leurs thèses, courant 2024, à l'UNZ.