Burkina Faso: Le triomphe d'un engagement populaire

Il est le fruit d'une vision. L"entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire commence à faire ses preuves au pays des Hommes intègres, avec l'inauguration, samedi 30 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso, de l'usine de transformation de tomate, la Société burkinabè de tomates (SOBTO), par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Cet investissement structurant de 7,5 milliards F CFA, sur fonds propre des Burkinabè est un tournant décisif dans l'engagement d'un peuple qui, au-delà de la reconquête du territoire national, marque son adhésion totale à une ambition de jeter les bases d'un développement endogène porté par les Burkinabè et pour les Burkinabè.

De cette aventure, découlent plusieurs enseignements : Réussir à mobiliser les fonds nécessaires et réaliser en seulement 14 mois une infrastructure industrielle de la trame de l'usine de Bobo-Dioulasso, révèle aux yeux du monde, la capacité d'un peuple à se développer par soi-même. Cette réalisation témoigne de la vision révolutionnaire des dirigeants, avec en tête le capitaine Ibrahim Traoré, qui donnent les gages d'une exemplarité dans la conduite des affaires publiques et fait preuve d'une gestion saine du panier commun.

En attendant l'ouverture officielle de la Société Faso tomates (SOFATO) les jours à venir et le lancement prochain des travaux de construction d'une autre usine de transformation de tomate à Tenkodogo, l'entreprenariat communautaire par actionnariat populaire, idée chèrement défendue par le Pr Laurent Bado, a fini de convaincre que chaque Burkinabè peut être une force de proposition afin d'« ajouter de la terre à la terre », pour que la termitière Burkina puisse vivre et se construire.

En effet, même s'il n'a pas été élu président du Faso, Laurent Bado, le « concepteur » de l'actionnariat populaire qui constituait l'un des points essentiels de son projet de société, peut aujourd'hui se satisfaire d'avoir fait oeuvre utile pour sa patrie. La concrétisation de ses idées, à travers l'Agence de promotion de l'entrepreneuriat communautaire (APEC) a réussi à obtenir la souscription des Burkinabè, conscients de l'enjeu et des défis du moment pour asseoir un progrès socio-économique endogène durable. Ensemble, les filles et fils du Faso ont entrepris de déplacer des montagnes, dans une démarche novatrice qui associe nos forces pour construire une économie solidaire et inclusive.

Le père de la Révolution d'août 83, le Président Isidore Noël Thomas Sankara, n'a eu de cesse de rappeler à ses compatriotes : « Tout ce qui sort de l'imagination de l'Homme est réalisable par l'Homme ». La prouesse de SOBTO est la parfaite illustration d'un challenge gagné en seulement 14 mois, grâce à un élan collectif pour bâtir un Burkina Faso plus prospère, plus résilient et plus souverain.

En plus de générer des richesses et 180 emplois directs permanents, auxquels s'ajouteront 3 000 emplois indirects liés à l'approvisionnement et aux prestations de services, cette usine permettra de faire de la filière tomate un véritable pôle de croissance et un levier majeur de prospérité durable pour les agriculteurs, les industriels et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.

La mise en production de cette unité industrielle marque aussi un pas décisif dans la volonté de l'Etat d'engager le pays dans un processus global d'industrialisation. De l'usine de raffinerie d'or, à celle de transformation de résidus miniers, en passant par les mines semi-mécanisées de traitement d'or, les autorités de la Transition et les Burkinabè matérialisent ainsi la volonté commune d'une transformation des produits locaux et autres matières premières. Avec A'diaa le ton est donné : consommer ce que nous produisons, mais aussi ce que nous transformons. Rendez-vous donc dans nos assiettes !