Burkina Faso: Promotion du riz local burkinabè - L'Initiative présidentielle dote les rizeries de 20 trieuses optiques

Le Bureau national des grands projets du Burkina a acquis 20 trieuses optiques au profit d'une vingtaine de rizeries sur le plan national. La remise officielle a été faite, dans la matinée du samedi 30 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso, par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Bureau national des grands Projets du Burkina vient à nouveau de renforcer la capacité des rizeries nationales. Il a en effet remis dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour le développement agricole, 20 trieuses optiques à ces rizeries. La remise officielle a été faite, dans la matinée du samedi 30 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso, par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Présent dans la capitale économique burkinabè pour l'inauguration de l'usine de transformation de tomate, le chef de l'Etat a présidé la remise des nouvelles machines aux transformateurs de riz et en a profité encourager les acteurs. «

Nous vous remettons officiellement ces trieuses au profit des coopératives et des vaillants producteurs de riz pour que le riz soit de très bonne qualité. Nous espérons manger désormais du riz débarrassé de toutes impuretés », a lancé le président du Faso. Pour le conseiller spécial du président du Faso, chargé des questions agricoles et d'autosuffisance alimentaire, Dr Abdourasmane Konaté, ce matériel est stratégique dans la production du riz national. « Le riz national n'est pas compétitif, en partie, dû à la faible capacité de trie, ce qui joue sur la qualité du produit fini », a affirmé Dr Konaté.

Un coût d'environ 180 millions F CFA

Il a précisé que ce sont « des trieuses optiques de dernière génération » d'une capacité de 64 millions de mégapixels pouvant trier tout ce qui est impuretés et calibrer les grains de riz. Au total, c'est une vingtaine de machines qui ont été offertes gracieusement aux rizeries pour que le riz national soit compétitif sur le plan national et même international. Le coût, hors taxe et hors douanes, à en croire le conseiller spécial, est d'environ 180 millions F CFA.

Les trieuses ont pour les unes, une capacité de traitement 1,6 tonne et les autres de 4 à 6 tonnes par heure. Ce matériel, a poursuivi Dr Abdourasmane Konaté, va permettre aux différentes rizeries de mettre à la disposition des consommateurs des produits de bonne qualité. Le donateur a dit attendre des bénéfi-ciaires une bonne utilisation de ces nouveaux appareils. « Nous allons organiser des formations au bénéfice des acteurs pour leur permettre de maitriser l'utilisation du matériel », a annoncé Dr Konaté.

Le porte-parole des transformateurs de riz, bénéficiaires des trieuses, Seydou Konaté, par ailleurs Président de la plateforme d'innovation riz des Hauts-Bassins, a témoigné la satisfaction des acteurs de la filière riz pour ce don.

« Avec l'arrivé de ces machines d'une technologie avancée c'est un ouf de soulagement pour nous. Notre riz n'aura rien à envier au riz importé », s'est félicité Seydou Konaté. Cette technologie de pointe, à ses dires, donnera à la production nationale de riz, plus de qualité et plus de compétitivité. Avec ces trieuses, le riz « made in Burkina » prendra beaucoup plus de valeurs, s'est convaincu le porte-parole des bénéficiaires.