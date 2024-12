Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 décembre 2024

Afrique de l'Ouest: Clôture de l'édition 2024 du programme CEMSTRAT 2 – Un partenariat entre la BCEAO, le COFEB et HEC Paris

Le programme Certificat Executive Management Stratégique Bancaire Niveau 2 (CEMSTRAT 2) a marqué un tournant significatif avec sa cérémonie de clôture organisée sous le haut patronage de la BCEAO et en partenariat avec HEC Paris. Cette édition, qui s’est achevée après sept mois d’apprentissage intensif, a mis en lumière l’importance de ce parcours dans le renforcement des compétences stratégiques des cadres du secteur bancaire de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA).

Lors de son discours en tant que porte-parole de la promotion 2024, Mme Touré Yao Alimata, Directrice Générale d’Orange Money Burkina Faso, a souligné l’impact profond de cette formation sur les participants. « Ce programme nous a permis d’acquérir de nouvelles postures managériales et de mieux mobiliser nos équipes pour accompagner la transformation stratégique de nos organisations, » a-t-elle déclaré. (Source allAfrica)

Est de la RDC : L’EAC appelle à la cessation des hostilités

Préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC, où d’intenses combats se déroulent entre les FARDC et les rebelles du M23, la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) a appelé à la cessation des hostilités. Une position qui encourage la solution politique.

L’organisation sous-régionale a lancé cet appel à l’issue du sommet des chefs d’État et de gouvernement, tenu du 29 au 30 novembre, à Arusha en Tanzanie, sous le thème « Promouvoir le commerce, le développement durable, la paix et la sécurité pour de meilleurs moyens de subsistance ». (Source mediacongo)

Le Maroc s’engage dans une réforme du secteur de la santé

Dans le cadre de la réforme du secteur de la santé engagée au Maroc, il est envisagé que les hôpitaux publics soient des entités autonomes intégrées dans les groupements sanitaires territoriaux, ce qui constitue un préalable pour développer l’achat stratégique.

Le ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a dévoilé un vaste plan de réforme du secteur pharmaceutique marocain, une initiative motivée par des rapports alarmants sur les prix élevés et des pratiques abusives. Ce chantier s’inscrit dans une vision globale de modernisation et de rationalisation des infrastructures sanitaires du Royaume. (Source apanews)

Mali/Rapport 2023 de l’Oclei : Les irrégularités financières se chiffrent à plus de 230 milliards de Fcfa

Le document, remis vendredi dernier au Président de la Transition, a été élaboré sur la base de 27 enquêtes. Six dossiers ont été transmis à la justice, avec des preuves solides

La cérémonie solennelle de remise du rapport 2023 de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei) au Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, s’est tenue vendredi à Koulouba en présence du Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick Diaw et des membres du gouvernement. (Source maliweb)

Cardiologie interventionnelle : Abidjan, cœur battant des 3ᵉ Journées africaines

Sous le thème « Challenges et avancées de la cardiologie interventionnelle en Afrique subsaharienne », Abidjan a accueilli la 3ᵉ édition des Journées africaines de cardiologie interventionnelle (JACFI). Cet événement majeur, initié par la Société ivoirienne de cardiologie en partenariat avec l’OGRAM et l’ASCAOC, rassemble depuis le 29 novembre 2024, des spécialistes de 15 pays pour réfléchir et agir face aux maladies cardiovasculaires, un fléau en constante progression en Afrique.

L’ouverture officielle, placée sous l’égide du ministère ivoirien de la Santé, a mis en lumière l’engagement d’un panel d’experts internationaux et de partenaires institutionnels. Le professeur Roland Guetta, président du groupe de recherche en cardiologie, a souligné l’importance de cette plateforme pour améliorer la prise en charge des maladies cardiovasculaires en Afrique. (Source Fratmat)

Élections 2025 : Le Gabon veut s’inspirer du modèle sénégalais

Dans le cadre d’une récente visite de travail au Sénégal, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a tenu à s’enquérir des mécanismes de gestion du processus électoral au pays de Senghor avec son homologue Jean-Baptiste Tine. Pour Hermann Immongault, l’objectif visé est de s’inspirer du modèle sénégalais et de renforcer la démocratie notamment lors des prochaines joutes électorales prévues en 2025.

Après l’organisation du référendum constitutionnel du 16 novembre dernier dont il ne cache pas son satisfecit au niveau organisationnel, Hermann Immongault entend tout de même tirer les leçons des quelques couacs qui ont émaillé cette consultation populaire. La première sous l’ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Quoi de mieux que miroiter les quelques pays africains qui s’en sortent dans l’exercice. (Source GabonMediaTime)

Me Konaté (Niger): «25 lettres au Pdt Mohamed Bazoum» vise à «rappeler aux militaires qu’ils violent le droit»

« 25 lettres au Président Mohamed Bazoum », c’est le titre de l’ouvrage qui paraît ce lundi aux éditions Karthala, avec une préface de Jean-Pierre Olivier de Sardan. Ce livre rassemble donc les lettres que 25 personnalités adressent à l’ancien président du Niger, qui est maintenu prisonnier avec son épouse à Niamey depuis le 26 juillet 2023, c’est-à-dire depuis plus de 16 mois.

L’initiative a été coordonnée par la conseillère en communication Geneviève Goëtzinger et par l’avocat malien Mamadou Ismaïla Konaté, qui a été aussi le ministre de la Justice du président Ibrahim Boubacar Keïta. Maître Konaté ne cache pas à RFI qu’il craint que Mohamed Bazoum soit abandonné de tous. (Source RFI)

Leader politique africain de l’année – Le Président malgache Andry Rajoelina largement en tête des votes

Le président de la République fait partie des personnalités nominées au titre de leader politique africain de l’année. Le lauréat sera désigné par un vote public qui sera clôturé le 12 décembre.

En pole position. Andry Rajoelina, président de la République, fait la course en tête, avec 98% des voix, dans le cadre du vote pour le prix du Leader politique africain de l’année. Il fait partie des trois chefs d’État africain nominés dans cette catégorie, dans le cadre du prix qui sera décerné par African Leadership Magazine, un magazine panafricain basé à Londres. (Source L’Express de Madagascar)

Décès d’Ahmed Abdou : L’ancien premier ministre comorien inhumé à Mutsamudu

Des obsèques officielles ont eu lieu à Mutsamudu en présence du gouverneur de l’île de Ndzuani, Zaidou Youssouf. Le défunt fait partie des fidèles compagnons de l’ancien président feu Ahmed Abdallah Abderemane. L’homme, considéré comme un dur à cuire, a été au cœur des grands dossiers sensibles des Comores durant la période 1978-1989.

L’ancien premier ministre, Ahmed Abdou, est décédé, jeudi 28 novembre à Mutsamudu à l’âge de 88 ans. Les obsèques ont eu lieu, le lendemain, vendredi, en présence de nombreux amis et proches, venus saluer la mémoire de ce personnage qui a passé plus de quarante ans dans la haute administration. (Source alwatwan)

Quand les retraites anticipées sèment la confusion au Burundi

A l’Hôpital Prince Régent Charles, certains employés réclament le non acheminement de leurs salaires à la Banque de Crédit de Bujumbura. La raison est que cette banque retient les salaires des employés en fonction après que deux d’entre eux aient été envoyée dans une retraite précipitée en juillet 2023 par le ministère de tutelle. La retraite anticipée n’étant pas couverte par leur assurance, les juridictions restent leur seul recourt.

Dans une correspondance adressée au médecin directeur de l’Hôpital Prince Régent Charles, HPRC, dix employés réclament que leurs salaires ne soient plus envoyés sur leurs comptes ouverts à la Banque de Crédit de Bujumbura, BCB, en attendant que cette banque leur restitue leurs salaires retenus depuis le mois de juillet 2024. (Source iwacu)