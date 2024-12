Seychelles: Le pays célèbre la première Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage à Venn's Town

Lundi, les Seychelles ont commémoré pour la première fois la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage avec une exposition organisée au paysage culturel de Venn's Town, situé à Sans Soucis, sur l'île principale de Mahé.

L'événement, organisé par le Conseil national des ressources du patrimoine des Seychelles (SNHRC) en collaboration avec les Archives nationales, a offert un regard immersif sur l'histoire de l'archipel pendant la période de l'esclavage et après son abolition.

Venn's Town : un symbole historique

Venn's Town, fondé par la Christian Missionary Society en 1876, a été le premier établissement scolaire destiné aux enfants d'esclaves libérés. Situé dans les collines verdoyantes de Sans Soucis, ce site abritait une colonie autonome comprenant des plantations de vanille et de patchouli, des dortoirs, des bâtiments éducatifs et un cimetière, dont les vestiges subsistent aujourd'hui.

« Ce site est intrinsèquement lié aux esclaves affranchis », a expliqué Thérèse Jérémie, chercheuse au SNHRC. « C'est ici que les enfants rescapés, souvent libérés par des navires britanniques, venaient recevoir une éducation. C'est une partie essentielle de la genèse de notre nation créole. »

Une exposition éducative et émotive

L'exposition a retracé la transition des Seychelles après l'abolition de l'esclavage en 1835, illustrant les défis et les espoirs des enfants qui ont fréquenté Venn's Town. David André, secrétaire général de l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts des Seychelles (SNICHA), a conduit les visiteurs à travers l'exposition. Des documents historiques, des récits et des objets exposés ont révélé les histoires poignantes de ces enfants et de leur contribution à la communauté locale.

Une commémoration et des projets pour l'avenir

Malgré la simplicité des célébrations cette année, Mme Jérémie a annoncé des festivités plus ambitieuses prévues pour août prochain, afin de commémorer l'abolition de l'esclavage de manière plus solennelle et inclusive.

Par ailleurs, le SNHRC travaille sur des recherches collaboratives avec la Grande-Bretagne pour enrichir les archives historiques et améliorer l'expérience des visiteurs à Venn's Town.

« Nous souhaitons recueillir davantage d'informations sur cette période et les rendre accessibles via des publications et des expositions agrandies », a conclu Mme Jérémie.