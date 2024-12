Soudan: AE - Les Émirats Arabes Unis est un partenaire direct dans la guerre contre le pays

Port-Soudan — Le ministre des Affaires étrangères, Dr Ali Youssef a tenu les Émirats Arabes Unis (EAU) pour responsables juridiquement et pénalement en raison de leur rôle dans l'agression contre le Soudan.

Il a déclaré lors du point de presse du ministère de la Défense sur l'escalade et l'agression directe des pays parrainant la milice rebelle, que l'EAU est un partenaire direct dans les crimes et violations contre le peuple soudanais, soulignant que l'État du Tchad facilite le transfert d'armes et la fourniture de passages sûrs pour l'invasion du Soudan, ce qui est contraire au droit humanitaire international.

Le ministre des Affaires étrangères a expliqué que les enquêtes indiquent que les drones ont été rassemblés à l'EAU et sont guidés a partir du territoire tchadien près de la frontière soudanaise. Des rapports indiquent également que l'EAU rassemble des mercenaires de l'intérieur et de l'extérieur de la région pour tuer et exterminer les Soudanais.