Algérie: Solidarité nationale - Installation du nouveau Conseil national de la Famille et de la Femme

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a présidé, lundi à Alger, l'installation des membres du nouveau Conseil national de la Famille et de la Femme.

Composé de représentants de secteurs ministériels, d'institutions nationales, de la société civile, d'universitaires et d'experts, le Conseil vise "à renforcer les acquis de la famille et de la femme en contribuant à l'élaboration de plans de développement garantissant un environnement social et économique favorable à la famille", a précisé Mme Mouloudji.

Sbaa Fatma-Zohra a été installée nouvelle présidente du Conseil, a annoncé Mme Mouloudji qui a souligné que le Conseil oeuvrait "selon une stratégie nationale reposant sur une approche de terrain autour des questions relatives à la promotion des femmes et au soutien et à l'accompagnement de la famille".

Elle a également souligné l'importance des mécanismes destinés à renforcer l'engagement de ces femmes dans le développement à travers "la formation et le soutien financier pour les différents programmes tracés avec un suivi continu dans le domaine de l'encadrement et de la réalisation de projets ayant un impact économique et social, conformément aux instructions du président de la République visant à lancer le programme de la famille productive".