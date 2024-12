Afrique: Basketball 3X3/Double titre continental - Des techniciens travaillent dans l'ombre

Madagascar a réalisé un coup double, en raflant les deux titres mis en jeu, lors du championnat d'Afrique de basketball 3x3. Depuis le début du mois de janvier, plusieurs péripéties ont été franchies jusqu'à la victoire finale.

Le basketball 3x3 est une discipline qui réussit aux Malgaches. Depuis 2018 jusqu'à dimanche, les membres de l'équipe nationale Ankoay ont percé sur la scène internationale. Pas plus tard que dimanche, les deux équipes nationales ont remporté à domicile l'Africa Cup 2024 au palais des sports Mahamasina. Une belle prouesse qui n'est pas donnée à tout le monde, grâce aux travaux dans l'ombre de certains individus qui méritent un coup de projecteur.

Le basketball n'est pas seulement le travail des joueurs et joueuses sur le terrain. Bien évidemment, ils sont les acteurs et actrices qui se mettent au-devant de la scène à chaque compétition. Mais derrière les basketteurs et basketteuses, des staffs techniques et la direction technique nationale travaillent ensemble et mettent en oeuvre toutes les stratégies possibles pour la réussite des acteurs principaux.

Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, constitue avant tout la tête pensante qui coordonne avec ses équipes le programme d'entraînement. Ensuite, il y a les entraîneurs qui ont été au nombre de quatre, à savoir Jean de Dieu Randrianarivelo ou coach Deda et Eli Rakotonirina alias Coach Ramora pour les Ankoay masculins, Prisca Razananirina et Mathieu Rakotomalala pour l'équipe féminine.

Un nouveau défi

Le préparateur physique Erick Miarantiana Rakotondravao, alias coach Pôty, a joué un rôle essentiel en préparant les membres de l'équipe nationale à supporter les exigences physiques du haut niveau pendant les trois jours de compétition intenses au palais des sports Mahamasina.

Pour veiller à la santé des membres de l'équipe nationale Ankoay, deux médecins, Pierrot Randriamihaja et Richard Rakotomalala, ont toujours été présents pour prodiguer leurs soins et garantir que les joueurs restent toujours en forme. Sans oublier le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson, Nina Zafisambo, manager général de la FMBB, et les petites mains qui ont collaboré ensemble.

Au mois de janvier, dès que la tractation pour l'hébergement de l'Africa Cup 2024 a été en marche, Angelot Razafiarivony a déjà mis la barre très haute. « En principe, Madagascar héberge trois éditions de suite : 2024, 2025 et 2026. En évoluant à domicile, nous sommes obligés de gagner au moins une édition. Pour ce faire, des travaux nous attendaient », explique le DTN.

Onze mois après, il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé dès la première édition, qui vient de se terminer dimanche avec deux titres en même temps. Mais un nouveau défi attend déjà les deux Ankoay : la Coupe du Monde de basketball 3x3 en Mongolie en 2025.