Madagascar: Développement - L'agriculture biologique constitue un moteur de croissance

Avec des pratiques agricoles proches des standards biologiques, Madagascar dispose d'un fort potentiel pour devenir un leader dans ce domaine. En développant ce secteur, le pays peut répondre aux défis du développement rural.

Une évidence. Madagascar est un pays où les activités rurales occupent une place centrale dans la vie économique et sociale. Pour le secteur du Développement Rural (DR), qui englobe l'agriculture, l'élevage, la pêche et la gestion forestière, elles représentent 43 % du PIB, selon le rapport économique de l'EDBM (2021). Parmi ces activités, l'agriculture se distingue : elle génère près de la moitié de la valeur ajoutée du secteur primaire, contribue à hauteur de 27 % au PIB national, et assure 40 % des exportations. Mais l'importance de ce secteur ne se limite pas aux chiffres.

Pour 75 % de la population malgache, l'agriculture est un moyen de subsistance vital (Banque mondiale, 2020). Pourtant, ce potentiel reste largement sous-exploité. Madagascar fait face à des défis majeurs : accès limité aux infrastructures, faibles rendements agricoles et vulnérabilité aux changements climatiques. Cependant, une opportunité unique émerge pour transformer ces défis en moteurs de croissance durable : l'agriculture biologique.

Exemple mondial

Madagascar possède des atouts naturels et culturels qui favorisent l'adoption de l'agriculture biologique. Les pratiques agricoles traditionnelles, encore largement utilisées, sont proches des standards biologiques : peu d'utilisation d'intrants chimiques, valorisation des savoirs locaux, et gestion raisonnée des ressources. D'après Heriniaina Ramboatiana, président du Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique (Symabio), dans une interview, « le marché mondial de l'agriculture biologique est évalué à 134 milliards d'euros, parmi lesquels Madagascar représente une contribution de 200 millions

d'euros ». Des caractéristiques qui placent le pays en position idéale pour développer des filières biologiques compétitives sur le marché mondial. Avec quatre-vingt acteurs regroupés, cette organisation favorise la structuration des filières, la certification des produits et leur promotion à l'international. Des produits comme la vanille, le litchi, et les épices biologiques font déjà la renommée de Madagascar. En intégrant pleinement ces pratiques dans sa stratégie de développement, Madagascar peut non seulement stimuler sa croissance économique, mais aussi devenir un exemple mondial de transition agricole durable.