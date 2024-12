Afrique: Africa cup 3x3 - Les Ankoay et staffs récompensés

Reconnaissance. En guise de récompense aux performances réalisées par les deux équipes nationales Ankoay de basketball 3x3 à l'Africa Cup, qui a pris fin dimanche, les joueuses et joueurs, coaches et staffs ont été reçus hier au palais d'État d'Ambohitsorohitra par le Président de la République Andry Rajoelina. Des primes en somme d'argent et des avancements spéciaux ont été promis aux membres de l'équipe nationale issus de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale.

Au cours de cette cérémonie, le Président Andry Rajoelina a félicité les athlètes et a promis de toujours accompagner les sportifs dans leur carrière. « Nous sommes fiers de vos résultats. Vous avez porté très haut l'honneur du pays. Vous méritez un avancement spécial au sein de vos corps respectifs (Police nationale et Gendarmerie nationale). Nous sommes prêts à vous épauler pour porter encore plus haut l'honneur du pays durant la prochaine Coupe du Monde. Pour vos déplacements, vos stages dans des centres de formation en dehors de Madagascar, l'État va aider et aidera le basketball malgache ».

Face à la double victoire des deux équipes nationales Ankoay, le chef de l'État a promis des décorations aux joueurs et joueuses, la création de nouveaux terrains de basketball et, bien évidemment, des primes à chaque victoire.