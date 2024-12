Madagascar: Silo au sommet de son Art

Silo Andrianandraina continue de laisser son empreinte sur la scène musicale malgache. Il se lance dans un projet de formation en ligne pour aider les jeunes artistes à perfectionner leurs compétences.

C'était un dimanche mémorable au CCI Ivato: Silo, artiste multi-instrumentiste, a partagé la scène avec deux légendes de la musique malgache, Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina, lors du concert « Mozika Maripeo ». Un moment qui a marqué le musicien autant que le public. « C'était un plaisir de partager la scène avec Fanja et Rija, des artistes qui ont influencé mon parcours musical. Ils m'ont présenté à leur public, et ce moment restera gravé », confie Silo Andrianandraina lors d'un appel téléphonique. Sa performance a impressionné par sa maîtrise des instruments et une voix captivante, renforçant son statut d'artiste incontournable.

Silo ne se contente pas de briller sur scène. Il s'apprête à transmettre son savoir via une formation en ligne sur la création et l'arrangement musical. Prévue pour débuter ce vendredi 13 décembre, cette initiative payante vise à accompagner les jeunes musiciens, amateurs comme professionnels. « Mon objectif est de leur apprendre à s'améliorer ensemble, loin des critiques destructrices » souligne-t-il.

Un patrimoine vivant

Fils de musicien, Silo a commencé à jouer des instruments dès l'âge de 8 ans, voyant dans cette maîtrise la clé pour comprendre la musique. En pré-adulte, il a fondé le groupe FDF, qui a collaboré avec des icônes comme Olombelo Ricky, Lalatiana et Mahaleo. Malgré la séparation du groupe, il a poursuivi sa carrière en tant qu'arrangeur, travaillant avec des artistes tels que Samoela, Henri Ratsimbazafy, Fanja et Rija, dans des genres variés allant du rock au jazz, en passant par la variété.

En autodidacte, il maîtrise beaucoup d'instruments comme le Mélodica, la batterie, la guitare et autres. À 15 ans, Silo a perdu sa mère, une tragédie suivie par une invitation de Mahaleo pour une tournée européenne. « Quelques jours après sa mort, Mahaleo m'a invité à Paris. J'ai décidé d'y rester pour approfondir mes connaissances musicales aux côtés de professionnels » se remémore-t-il.

Aujourd'hui âgé de 50 ans, Silo cumule plus de cinq cents compositions et une carrière qui continue de marquer la musique malgache. « Chaque jour, je travaille ma voix et puise mon inspiration dans les faits quotidiens » confie celui qui s'est également formé en hypnose et en soins psychologiques. Silo n'est pas seulement un artiste ; il est une figure du patrimoine musical de Madagascar. Entre légendes, transmission et innovation, il poursuit sa mission : enrichir la scène malgache et inspirer les générations futures.