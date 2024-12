Tanzanie: Arrestations arbitraires et disparitions de personnalités de l'opposition préoccupantes

Dar es Salaam — Arrestations arbitraires, opposants politiques disparaissant dans la nature ou sauvagement assassinés par de mystérieux assassins. Il ne s'agit pas d'une dictature sud-américaine des années 70, mais de la Tanzanie d'aujourd'hui, où des épisodes inquiétants se déroulent malgré le respect de la forme démocratique.

Le cas le plus controversé est celui de Deusdedith Soka, jeune membre du parti d'opposition Chadema (Parti pour la démocratie et le progrès), enlevé par un groupe d'hommes le 18 août 2024, dans la région de Buza, en compagnie de deux collègues, Jacob Godwin Mlay et Frank Mbise.

On n'a plus entendu parler des trois hommes depuis lors. Les soupçons se portent également sur les forces de sécurité car l'un de ses téléphones portables, saisi par la police depuis septembre 2023 et jamais réactivé, a été utilisé, après sa disparition, pour transmettre un message indiquant que Soka avait l'intention de quitter le pays en raison de luttes internes au sein de son parti.

La disparition de Soka a été précédée le 26 juillet 2024 par celle de Dioniz Kipanya, secrétaire adjoint du Chadema dans le district de Sumbawanga. Selon la police, le militant politique n'a pas été enlevé de son domicile par des personnes supposées être des militaires, comme l'ont affirmé certains témoins, mais Kipanya a quitté la maison après avoir reçu un appel téléphonique, disant aux membres de sa famille qu'il se rendait à un rendez-vous.

Dans un cas au moins, la police a admis être responsable de la disparition d'un homme politique de l'opposition. Il s'agit de Kombo Twaha Mbwana, chef de Chadema à Handeni, qui a disparu le 15 juin. Les autorités policières ont ensuite admis, le 14 juillet, que l'homme politique avait été arrêté pour avoir publié du « matériel offensant » sur les médias sociaux.

Dans un autre cas, c'est la personne kidnappée elle-même qui accuse la police. Edgar Mwakabela, arrêté illégalement le 23 juin à Dar es Salaam, a été emmené, menotté et les yeux bandés, au poste de police d'Oysterbay, où il aurait subi des mauvais traitements et des actes de torture. Il a ensuite été emmené dans un autre poste de police à Arusha, à plus de 360 miles au nord de Dar es Salaam.

Le 27 juin, il a finalement été emmené au parc national de Katavi, où il a été sauvagement torturé avant d'être abandonné, souffrant de graves blessures par balle à la tête. Mwakabela accuse la police d'être responsable de son odyssée, affirmant que les policiers l'ont abandonné dans le parc parce qu'ils le croyaient mort après lui avoir tiré dessus.

Ce n'est pas le cas d'Ali Kibao, membre du secrétariat du Chadema, qui a été enlevé par des hommes armés le 6 septembre dans un bus alors qu'il se rendait de Dar es Salaam à la ville de Tanga. Le lendemain, le corps de Kibao a été retrouvé dans la banlieue de Dar es Salaam, portant des traces de torture et d'acide sur le visage. Le 21 octobre, un peu plus d'un mois avant les élections locales du 27 novembre, Aisha Machano, secrétaire de l'aile féminine du Chadema, a été enlevée à Kibiti, dans l'est du pays, avant d'être retrouvée dans la forêt voisine, vivante mais portant des traces de coups.

Lors des élections locales, le parti de la révolution (CCM, en swahili) au pouvoir a remporté une large majorité. Le ministre adjoint chargé de l'administration régionale et du gouvernement local, Mohamed Mchengerwa, qui était responsable de l'organisation des élections, a indiqué que le CCM avait remporté plus de 99 % des sièges municipaux et des sièges dans les chambres législatives locales du pays. Le CCM et son prédécesseur, l'Union nationale africaine du Tanganyika (TANU), sont au pouvoir en Tanzanie depuis l'indépendance en 1961.

Le Chadema a affirmé que le scrutin avait été entaché d'irrégularités, de violences et de fraudes électorales.