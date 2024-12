Sénégal: Lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole

Yeumbeul — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a lancé, lundi à Yeumbeul, dans le département de Keur Massar (banlieue de Dakar), la campagne nationale de vaccination de masse contre la rougeole et la rubéole, qui cible les enfants de neuf mois à 14 ans, durant la période du 2 au 11 décembre 2024.

"Cette campagne va cibler tous les enfants de neuf mois à 14 ans durant la période du 2 au 11 décembre 2024, avec un objectif d'atteinte d'une couverture vaccinale d'au moins 80 % au niveau national. L'atteinte de cet objectif est réalisable", a-t-il indiqué.

S'exprimant lors du lancement de cette campagne nationale de vaccination, Ibrahima Sy a souligné que celle-ci "trouve sa justification dans l'évaluation récente faite sur les données sanitaires des quatre dernières années".

Il a signalé que "cette évaluation a montré que les risques de rougeole sont devenus très importants dans notre pays avec une probable épidémie de grande envergure dans les deux prochaines années". "La même évaluation révèle que la maladie s'est déplacée vers les âges extrêmes, c'est-à-dire les moins d'un an et ceux âgés de plus de dix ans".

Il a rendu un hommage appuyé aux acteurs de la santé et des organisations communautaires de base, ainsi qu'à l'administration territoriale locale et aux élus territoriaux pour leurs contributions visant à favoriser davantage de résultats dans le secteur de la santé.

M. Sy a réitéré son appel au gouvernement afin qu'il renforcer sa politique de prévention qui "reste l'intervention la plus efficace pour éviter la maladie et préserver la santé".

Il a rappelé que "l'ambition du Gouvernement du Sénégal est d'offrir aux enfants sénégalais, la chance de naître, de vivre et de se développer à l'abris des maladies évitables par la vaccination".

Des acteurs de la santé, des représentants des partenaires techniques et financiers, des élus territoriaux, de la société civile, des organisations communautaires de base, des membres de mouvements associatifs, des guides religieux et coutumiers et des délégués de quartiers ont pris part à cette activité.