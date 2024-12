Algérie: M. Chaib prend part au Caire aux travaux de la conférence ministérielle sur la situation humanitaire à Ghaza

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib a pris part, lundi au Caire (Egypte), aux travaux de la conférence ministérielle sur la situation humanitaire à Ghaza, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines".

"M. Sofiane Chaib, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger a pris part, lundi au Caire (Egypte) aux travaux de la conférence ministérielle sur la situation humanitaire à Ghaza, tenue le 02 décembre 2024, à l'invitation du président de la République arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah al-Sissi, avec la participation de la Vice-secrétaire générale des Nations Unies (ONU) et présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, Mme Amina Mohammed, ainsi que de représentants de haut niveau des pays frères et amis et d'organisations internationales", lit-on dans le communiqué.

Cette rencontre a également permis de "réaffirmer l'engagement ferme de l'Algérie en faveur du peuple palestinien à la défense de ses droits légitimes et à la contribution aux efforts visant à mettre fin à l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens et arabes occupés ainsi que le retour des réfugiés afin de permettre au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination et à établir son Etat indépendant pleinement souverain, avec El Qods Echarif pour capitale", a conclu le communiqué.